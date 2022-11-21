 中菲抢夺“漂流物”起争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2022

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时政风云

中菲抢夺“漂流物”起争议

在美国副总统哈里斯周日到访菲律宾并呼吁强化美菲盟友关系之际，中菲两国在争议海域发生争夺“海上漂流物”事件。

资料图片：中国在南海的海警船

资料图片：中国在南海的海警船

（德国之声中文网）中国周一否认该国海警船曾使用暴力打捞海上漂浮的火箭残骸，当时，一艘菲律宾船只正试图将漂流物拖回基地。

一名菲律宾军官表示，漂流物当时被用缆绳固定在一艘菲律宾船只上，而中方使用暴力切断了缆绳。中国外交部发言人毛宁在周一例行新闻发布会上表示，漂流物是中方此前发射的一枚导弹的外壳。毛宁说：“菲律宾方面率先发现了这个漂流物，并准备打捞拖走。经过双方友好协商后，菲律宾方面已经向我方移交了该物体，并不存在我方抢夺这一漂浮物的事情。”

菲律宾西部战区司令卡洛斯（ Alberto Carlos）则在一份声明中称，周日上午有人在中业岛（Thitu Island ）以西大约八百米处发现了不明漂流物，当局随即派遣船只前往探查。菲律宾调查人员将漂流物用缆绳同船连接，并准备拖回调查。此时有中国船只靠近，两次阻挡菲律宾船只航线。随后中方又派出橡皮艇，切断缆绳，并将漂流物拖至中方海警船一侧。

哈里斯表示，对菲律宾的攻击会引发美方的回应

哈里斯表示，对菲律宾的攻击会引发美方的回应

这一事件发生时，美国副总统哈里斯正在访问菲律宾。她此行的目的是要重新强化同菲律宾的盟友关系，以抗衡中国在该地区的势力扩张。哈里斯为期三天的访问行程中，还将到访巴拉望岛，该岛地处南中国海边缘地带。一名美国高级官员表示，哈里斯到访巴拉望是为了强调美国对海牙国际仲裁法庭裁决的支持。2016年，海牙仲裁法庭否决了中国对南中国海提出的绝大多数主权诉求。南中国海是全球贸易的重要海上通道，除中国之外，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾以及越南也都对该海域提出部分主权索求。

中菲两国间发生海上漂流物抢夺事件的中业岛位于渚碧礁（Subi Reef)附近。而渚碧礁则是中国在南沙群岛浇筑的七个人工岛礁之一，中国方面在这些人工岛礁上部署了地对空导弹及其他军事设施。菲律宾在南沙群岛中则控制着九个岛礁，中业岛就是其中之一，也是该国在南中国海重要的战略前哨。

菲律宾外交部发表声明称，该国将对漂流物事件展开详细调查，并正在等待海事执法机构的调查报告。

（路透社）

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