中菲抗疫歌曲唱响 “海的那边”并不买账

（德国之声中文网）"我和你在同一片海，守望的爱陪伴，携起双手不会轻易放开，无所畏惧迎接精彩，它一定不远……"中菲演唱者在镜头前深情演绎。中国官媒新华社周五（4月24日）在其网络电视网站发布音乐视频，题为"守望相助同一片海--中菲双语原创歌曲《海的那边》全球首发"。

中国驻菲律宾大使馆当日在其脸书专页发布视频称，值此特殊"战疫"时期，谨以此首《海的那边》中菲双语原创歌曲，献给参与和支持两国抗疫工作的各界人士。

该使馆还介绍，这首由中国驻菲律宾大使黄溪连作词的原创歌曲"阐述了这片蔚蓝大海下两国人民守望相助、同舟共济的动人故事，展现了中菲休戚与共的命运共同体精神以及新时期伙伴关系"。

适得其反

据官媒"中国新闻网"报道，视频一经发布，很快在菲律宾华人华侨、在菲中国同胞、菲律宾民众的各类社交媒体中热传。确实相比以往，中国驻菲律宾大使馆的这篇脸书po文引起强烈反响。上万脸书用户留下心情，评论和转发也各有四千余次，但是绝大多数人都留下了愤怒的表情和评论。

引发共鸣最多的评论之一如此写道："感谢帮助，但是我们和全世界都知道什么是属于我们的。西菲律宾海是我们的，你也许有洛钦、杜克和杜特尔特，但却不能拥有我们的资产。"

这名用户提到的菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin） 、卫生部长杜克（Francisco Duque）和总统杜特尔特的受访片段也出现在音乐视频中。

中国用九段线声称对几乎整个南中国海拥有主权(资料图片)

触动神经

而在社交媒体推特上，不少菲律宾网民在提到这首最新发布的歌曲时也纷纷强调"西菲律宾海是我们的"。呼吁大家去脸书和YouTube视频网站去点踩（dislike）和举报这一视频的用户也大有人在。

据悉，这首歌由中国驻菲律宾大使馆、菲中电视台、贵州新湃传媒有限公司联合出品。在菲中电视台YouTube账号上发布的视频目前已有近10万次的播放量，其中有近五万人点踩，400多人点赞。"我从来没有见过这么恶心的视频"，"让我们将这首歌变成YouTube网站上被踩得最多的视频"，"快停止这种毫无品味的宣传手段"……视频下诸如此类的评论比比皆是。

中方此次围绕"同一片海"发布的歌曲显然成为菲律宾网民再次表达不满的契机。关于南中国海的主权争端由来已久。中国几乎声称对整个南中国海拥有主权，包括临近其他国家海岸线的水域。菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾等也在南中国海声称拥有主权。

2012年9月，时任菲律宾总统阿基诺正式宣布把菲律宾西海岸外的南中国海海域命名为"西菲律宾海"，以明确菲律宾的主权诉求。