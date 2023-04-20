中菲承诺深化关系 马尼拉: 不只着眼于南海分歧

（德国之声中文网）中国外长秦刚于周五（4月21日）开始对菲律宾进行为期三天的访问。周六，秦刚与菲律宾外长马纳罗（Enrique Manalo）在马尼拉举行了会谈。

“差异不应妨碍我们管控分歧”

据路透社报道，这位菲律宾外长在会谈开始时表示，马尼拉与北京的关系不仅只包含两国在南海问题上的分歧这一方面。马纳罗说：“这些差异不应妨碍我们寻求有效管控分歧的方法，特别是在尊重菲律宾方面权利的问题上，尤其是渔民享受权利方面。”这位菲律宾外长还补充说，这些渔民的生计因水道上的一些事件和行动而受到损害。

自菲律宾总统小马科斯2022年6月上任以来，菲律宾已经对该海域的中国渔船以及菲方所称的中国在这一战略水域“咄咄逼人的行动”提出了数十次外交抗议。

不过，小马科斯于今年1月访华，与中国国家主席习近平会晤，成为今年第一位访华的国家元首。中方为小马科斯举行了隆重的欢迎仪式。中国官媒当时关于这次访问的报道中没有聚焦“南海”，而是着力强调中菲睦邻友好关系，以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。两国也发布了《中菲联合声明》。

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）今年1月访华，与中国国家主席习近平会晤，成为今年第一位访华的国家元首

中国外长秦刚这次访问菲律宾，正是两国近来高层互动的延续。秦刚周六在马尼拉表示，中菲两国要共同努力，延续友好传统，深化合作，妥善化解分歧。他表示，共同努力将有助促进地区和世界的和平与稳定。他也将于周六晚些时候会见菲律宾总统小马科斯。

专家：能否改善中菲关系取决于北京

驻菲律宾地缘政治分析师兼菲律宾-中东研究协会（PMESA）南亚及东南亚研究主任吉尔（Don McLain Gill）在秦刚此行前向DW表示，中菲外长此次会面，旨在缓解中菲紧张局势，并可能寻求替代途径，以利于建立起一个更易于管理的双边关系。这位专家还称，此行或能改善中菲关系，但这很大程度上取决于北京怎么做，“如果北京想要与邻国建立一个有利的环境，就必须放下自己的利己主义野心。”

在秦刚这次访问前不久，菲律宾宣布将增设四个美国军事基地。路透社报道指出，这四个美军基地中的两个是朝北面向台湾。菲律宾总统小马科斯将于5月在华盛顿与美国总统拜登会面。菲律宾是美国的传统盟友国家。

中国驻菲律宾大使黄溪连4月14日在“中菲关系马尼拉论坛”上讲话时表示，美国企图利用EDCA（《加强防务合作协议》）基地干涉台湾问题，称“菲方有人声称向美新增开放四个军事基地是为了保护菲在台15万劳工的安全。如果菲方真正担心在台15万劳工的安危，那就更应该旗帜鲜明地反对‘台独’，而非向美开放紧邻台海的军事基地，这样只会火上浇油、推波助澜”。

彭博社4月19日报道称，小马科斯将与中国驻菲律宾大使黄溪连谈话，就后者近期引发争议的“涉台发言”进行对话。报道指小马科斯对其言论感到“有点惊讶”，期待黄溪连给出解释。

图为4月22日中方代表团在马尼拉与菲律宾方面举行双边会晤

秦刚访问正值美菲联合军演

美菲于4月11日举行“2+2”部长对话，同意扩大军事合作。目前，超过1.7万名菲律宾和美国士兵正在菲律宾进行有史以来最大规模的联合军演，这招致北京的批评。

中国外交部发言人汪文斌表示，菲律宾“一味迎合域外势力不仅无法维护自身安全，反而将加剧局势紧张、危害地区和平稳定，也必将殃及自身”。

菲律宾和中国在南中国海有主权争议。中国对几乎整个南中国海提出主权要求，这与包括菲律宾在内的多个国家对于该海域的主权主张重叠。

多年来中国在南沙群岛（西方称“斯普拉特利群岛”）等争议地区部署艘海警船和渔船，并填海造岛，修建飞机跑道、部署导弹。

菲律宾在南中国海实际控制的岛礁总共有11个。

海牙国际常设仲裁法院在2016年作出一项裁决，不支持中方“九段线”的主权主张，认为中方主张没有法律基础。中方则称该仲裁结果是“非法、无效”的。

南中国海海域具有重要的经济和战略意义。每年有价值约3万亿美元的货船通过，并被认为有丰富的矿产和油气储藏。除了中国和菲律宾，越南、马来西亚、文莱等也都对这片海域提出主权主张。

（综合报道）

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