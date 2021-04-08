中菲岛屿争端升级 马尼拉联合美国因应

(德国之声中文网) 菲律宾国防部周四 (4月8日) 表示，为了保护其在南海的利益，与美国签有共同防御条约的菲律宾可以寻求美国帮助。

菲律宾国防部发言人安多隆 (Arsenio Andolong)在一份声明中说：「随着西菲律宾海局势的发展，我们在管理局势方面保持所有选择的开放性，包括利用我们与美国等其他国家的伙伴关系。」

他表示：「我们正在与美国就共同防御的问题持续进行谈判。双方都致力于承担《共同防御条约》规定的义务，在这些涉及两国固有自卫权的问题上，不会孤立无援。」

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在最近的新闻发布会上重申，在太平洋地区，包括在南海，对菲律宾军队、公共船只或飞机的武装攻击「将触发美国的义务」，根据盟国1951年的条约，该条约规定，如果任何一国在该地区受到另一个国家的攻击，两国将相互支持。

然而，援引该条约可能是一个复杂的步骤，可能会受到包括美国立法者在内的任何一方反对者的阻挠。

南海岛屿争端持续

菲律宾军方在该地区附近部署了海岸警卫队和海军巡逻队，驾驶侦察机，并公布了中国船只的照片，其中许多船只并排，停泊在马尼拉称之为朱利安-费利佩的礁石上。

这次对峙引发了菲律宾国防部长洛伦扎纳 (Delfin Lorenzana)与中国驻马尼拉大使馆的激烈交锋。

中国大使馆表示，中国渔船在「牛轭礁」捕鱼和避风「很正常」，没有所谓「中国海上民兵船」。

菲律宾已提出外交抗议，称该岛礁位于菲律宾巴拉望省以西约175海里(324公里)，位于国际公认的近海区域内，菲律宾拥有开采渔业、石油、天然气和其他资源的专属权利。

惠珊礁位于南沙群島，或称斯普拉特利群岛，是全球边界爭議最多的島嶼群，包括中国、越南、马来西亚、台湾和文莱都聲稱各自拥有全部或部份島礁主权并且互相對峙。而中国近年将争议的岛礁变成了导弹基地，加剧了紧张局势。

邹宗翰/ William Yang (美联社等)

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