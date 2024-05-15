中菲对峙继续升温 菲民间人士乘船前往争议海域

本周三，在菲律宾活动人士率领下，一支由一百多艘小渔船组成的船队驶向同中国存在主权争议的浅滩。过去几周来，中菲已在此发生过多次小型冲突。

菲律宾民间船队驶向黄岩岛宣示主权 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德国之声中文网）过去一段时间以来，中国海警船和疑似属于民兵的船只一再在此宣誓主权，并动用水炮驱离菲律宾船只。

菲律宾海岸警卫队和海军分别派出一艘巡逻艇，在远处监视民间船队的行动。船队将前往斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛），以宣示菲律宾对这一浅滩拥有主权。数十名记者也随同船队参加本次为期三天的行动。

这些活动人士和志愿者隶属于一个名为“阿廷依托联盟”（Atin Ito Coalition，意为“这是我们的”) 的非政府组织，他们计划在浅滩附近放置领海浮标，并向附近菲律宾渔民发放食品和燃料。组织者表示，他们已经为发生突发事件做好了准备。

本次行动的组织者戴维（ Rafaela David）表示：“这是一次基于国际法的和平使命，我们的目的是维护我们的主权。我们将坚定地航行，而不是挑衅，以便使该地区非军事化，捍卫我们的领土完整。”去年12月，戴维的团队曾同渔民一起乘船前往另外一处有主权争议的浅滩，但因受到一艘中国船只的阻拦，最终终止了行动。

斯卡伯勒浅滩是一个渔业资源丰富的三角形岛礁，目前处于中国的实际控制之下。2012年，同菲律宾政府船只发生对峙后，中国出动海警船只包围了这一浅滩。

菲律宾政府被中方行为所激怒，并于2013年将相关争端提交国际法庭仲裁。三年后，海牙国际法庭做出裁决称，根据1982年联合国海洋法公约，中国方面以历史原因对这一繁忙航道提出的主权索求是无效的。这项裁决称，斯卡伯勒浅滩是中国、菲律宾以及越南渔民的传统捕渔区。过去，渔民经常在此停靠，以躲避风浪。中国拒绝参与国际仲裁，也拒不接受和执行仲裁结果。

去年九月，中国船只在争议浅滩周边铺设浮标障碍，阻止菲律宾船只进入。 图像来源: PHILIPPINE COAST GUARD/REUTERS

两周前，中国海警船和疑似民兵船只使用水炮袭击在浅滩附近巡逻的菲律宾船只，造成一艘菲律宾海警船和一艘渔船受损。菲律宾对中方的行为提出强烈谴责，并称这一浅滩位于菲律宾专属经济海域。而中方则表示，中方对侵犯中国主权的菲律宾船只采取了“必要措施”。此外，中国方面还在浅滩捕鱼区设置了浮动屏障。菲律宾表示，过去他们曾拆除过中方设置的屏障，以方便菲律宾渔民在当地捕鱼。

除菲律宾之外，中国同越南、马来西亚、文莱和台湾也在南中国海存在主权争议。过去一段时间以来，中国海警船只也曾闯入越南、马来西亚和印度尼西亚的近海区域，并引发同上述国家的紧张关系和抗议，但鉴于同中国有着密切的经贸关系，这些东南亚国家并没有对北京与日俱增的扩张行为做出激烈回应。

菲律宾方面发布了中菲海上激烈对峙的视频，希望以此获得国际社会的支持。过去一段时间以来，中菲之间的小型冲突接连不断，并已经造成菲律宾海军人员受伤和船只受损。观察家们担心，中菲之间的紧张关系有可能会引发中美之间的军事冲突，菲律宾是美国的重要盟友。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



(美联社）

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