中菲南海争端距全面冲突有多近？

中菲近几週在南海的领土争端越演越烈，继6月中旬一名菲律宾水手在与中国海警的冲突中遭重伤后，有专家向DW表示，在未来的区域冲突中“不难想像有人员意外死亡”，事故演变成“武装冲突”的风险高。

（德国之声中文网）中国与菲律宾的船只在6月17日于南海爆发海上严重对峙，造成菲方人员严重受伤，区域紧张局势再升级。分析人士认为，此类涉及严重伤害的事故“令人担忧”，因为很可能升级到“双方都感到难以退让的地步”。

根据菲律宾武装部队（AFP）发布的影片显示，中国海警传包围2艘菲律宾海军船只，中方人员并挥舞著砍刀和斧头、破坏菲方船只及强制登船。马尼拉并表示至少有8名菲律宾人员受伤，其中包含一名海军士兵的拇指遭切断。

双方互相指责是挑起争端的一方。菲方称中方人员形同“海盗”、暴力“攻击”菲方人员；中方则反指控菲律宾船只以“不专业方式，故意危险接近中方正常航行船只”，导致双方船只相撞，中国海警只是采取登临检查、强制驱离等“必要措施”，以“专业且克制”的方式捍卫国家主权。

德国马歇尔基金会印太计画主任葛来仪（Bonnie Glaser）告诉DW，从这起争端的结果来看，未来“不难想像出现造成人员意外死亡的情况”，事故升级成冲突的风险很高。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国挑衅美国印太盟友的“冒进策略”

中菲在南海的争端已持续多年，中国声称几乎拥有整个海域的主权。2016年，海牙国际仲裁法庭裁定菲律宾胜诉，认为中国对南海自然资源不享有基于其主张的“九段线”历史性权利，并要求中国政府遵守国际法。

但北京拒绝接受这一裁决，并持续强化其在区域的海警力量，与菲律宾在过去一年内发生多次海上冲突，包含菲方船只受损、水手遭水炮击伤等。

作为回应，菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）加强寻求与美国建立更紧密的关系。而两国在印太地区是长期盟友，双方早在1951年就签署了《共同防御条约》（MDT），承诺如果任一方受到第三方攻击将予以协防。

驻马尼拉的地缘政治分析师吉尔（Don McLain Gill）告诉DW：“中国近年不断推进挑战美菲同盟的界线，以向全球展示，盡管马尼拉和华盛顿发表了政治声明，该同盟仍然无法采取实质行动。”

在最近马尼拉与北京的冲突后，美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）与菲律宾外长通话，再次强调华盛顿对其盟友的“铁杆承诺”。

美媒《华盛顿时报》（The Washington Times）24日也报道，美副国务卿康贝尔（Kurt Campbell）在一场智库举办的中国战略倡议研讨会上，表示美方已向中方提出正式的外交抗议，并表示已与菲律宾进行“密切磋商”、采取措施加强安全合作，但他拒绝透露具体合作细节。

然而，批评人士表示，美国需要采取更多行动来阻止中国在该地区的鲁莽行为。吉尔告诉DW：“鉴于时间的敏感性，菲美同盟有必要决定如何有效应对这一事件。如果不加以制止，北京很可能会进一步逼迫菲律宾。”

葛来仪则分析，北京是故意加强对菲律宾施压，试图“恐吓和威胁马尼拉，迫使其回到与中国的谈判桌上”，并打算藉机证明“美国是一个不可靠的盟友”。

但她强调中国这一策略相当“冒险”，因为菲律宾领导人在近期下调了动用美菲共同防御条约的门槛。

菲律宾总统小马科斯在第21届新加坡“香格里拉”国防论坛上发表开场演说，聚焦南海安全。 图像来源: Edgar Su/REUTERS

这个月初，在新加坡的一场“香格里拉”国防论坛上，有一位代表向菲国总统小马科斯提问表示，假设中国使用水炮杀死了一名菲律奔驰兵，菲方该如何回应，是否会启用美菲条约。

当时小马科斯答道，如果中方出于蓄意的行为杀害了——不仅是军人——甚至是菲律宾公民，这将“非常接近战争行为”，而菲律宾将“做出相应回应”。不过，针对最新这起冲突，菲律宾官方已对外表态并未考虑启用与美国的共同协防条约。

双边冲突有可能“降温”吗？

週一（24日），菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）表示，该国将继续在该地区进行补给任务，并强调不能将事件归类为误解或事故来“淡化事件”。

特奥多罗说：“这是一次具有侵略性和非法使用武力的行为”，同时重申总统小马科斯前一日所表态的立场，即马尼拉“无意挑起战争”。

中国外交部则透过例行记者会再次敦促菲方“应停止侵权挑衅，尽快回到透过谈判协商妥处涉海分歧的正轨”。

新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖告诉DW，目前任何使冲突降温的可能性比较多是“掌握在北京手中”，因为“中国是最有能力的争端方，也是最愿意动用武力的一方。”

他也指出，盡管中国海警此次采取强硬行动，但并没有击沉菲律宾船只或扣押其船员，这表明中国人员仍意识到需要“防止情势升级至失控的程度”。

菲律宾外长马纳洛（Enrique Manalo）25日表示，目前菲方正致力与中国制定“信任建立措施”来管理南海的紧张局势，但强调对于事故的发生“并不盲目”，“无论菲律宾同意采取何种措施，都不会以牺牲其在南海的主权、主权权利和管辖权为代价。”

然而吉尔认为菲律宾需要从该事件中“吸取教训”，并采取“更有效的物理威慑策略”，例如为菲律宾船员配备非致命武器、提供应变与中国海上冲突的训练，以及使用更高速、大型的船舰。

“这是提高北京行动成本的方法之一，”吉尔说，因为只有在中国海警意识到进一步施压并无法获得更多好处之后，才有可能缓和其行动。

菲方提供的照片显示，在17日与中国海警的冲突中，菲律宾船只的通讯导航设备遭到破坏。 图像来源: ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES/EPA

反击菲方向联合国提交申请？

6月15日，即最新海上冲突发生的2天前，菲律宾向联合国机构提交了一项申请，要求扩展其在南海的海底大陆架权利。北京随后谴责马尼拉的主张是对中国主权的严重侵犯，并在敦请该机构不予审查这一请求。

庄嘉颖告诉DW，马尼拉诉诸联合国这一动作，是让北京感到需要采取更强硬行动的部份原因。

而此次发生主权争议的地点是在备受争议的第二托马斯礁（The Second Thomas Shoal），距菲律宾巴拉望岛约200公里（125英里）。中菲两国都声称拥有该岛礁的主权，马尼拉称之为阿云津礁（Ayungin），北京则称作仁爱礁。其他政府如越南、马来西亚、文莱和台湾也同样主张对该岛礁的主权。

在第二托马斯礁上，有一艘菲律宾海军舰艇——塞拉马德雷号（BRP Sierra Madre）于1999年后便一直搁浅至今，被用作菲律宾伸张主权的一处军事基地。

冲突发生当下，菲律宾海军正在进行例行的“补给任务”，向搁浅舰艇上的部队运送食物和其他物资。北京则批评菲方实际上是在向“非法‘坐滩’军舰”运送建筑材料、武器弹药，“企图大规模维修加固，以实现仁爱礁的永久占领”。

中国外交部多次声称，菲律宾此举违背了1999年曾中国做出的承诺，即拖走该搁浅舰艇。马尼拉则否认曾做出过此类承诺。

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