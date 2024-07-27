中菲协议后 菲律宾首次补给坐滩军舰

菲律宾外交部称，其海警船7月27日成功护送一艘民用船只向阿云津礁争议水域坐滩的军舰运送了补给物资。这也是一星期前菲中两国达成相关协议后的首次补给行动。据悉，中国海警船只在一旁密切监视，但是未予干涉。

（德国之声中文网）菲律宾外交部在7月27日发布声明称，其一艘海警船当天成功护送一艘民用船只向坐滩阿云津礁（中方称仁爱礁、国际通称第二托马斯浅滩）的“马德拉山号”军舰运送了补给物资，并轮换了驻守人员。菲律宾外交部强调，此次任务执行期间没有发生异常情况，这也是菲中两国就阿云津礁补给问题达成谅解协议后的首次此类行动。声明还强调，依法进行的例行补给任务是在菲律宾专属经济区内进行的，彰显了菲律宾海军与海警部门的专业素养以及外交部、国防部、国家安全委员会之间的密切协调。

一名菲律宾高阶安全官员对美联社透露，当天中国海警和菲律宾海警部门进行过沟通协调，两国船只因此并没有像以往那样隔空叫板；而且中方船只也没有像过去那样跟踪、阻挠菲方船只。这名不便具名的官员还强调，一星期前的谅解协议是由菲中两国外交官在马尼拉进行了一系列会谈后达成的，旨在就该争议水域达成双方均可接受的临时性安排，并不意味着任何一方认可对方的领土主张。

中菲有关争议岛礁达成谅解协议的消息最先是由菲律宾政府披露的。该国外交部7月21日通报称，两国就阿云津礁的“马德拉山”号军舰日常用品补给和轮换任务的临时安排达成了谅解，“双方认识到，有必要继续缓和南海局势，通过对话和协商来管理分歧，并同意该协议不会损害彼此在南海的立场。”随后，中国外交部也确认这一消息，但同时也强调“中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有主权”，而与菲方达成的协议则是“近来持续同菲方就管控仁爱礁局势进行磋商，并于日前就运补人道主义生活物资达成的临时性安排”。

菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr)则在7月22日发表国情咨文时表示，菲律宾在南海的立场“不能屈服”和“不能动摇”，但菲律宾将找到缓解争议海域紧张局势的方法。“在基于规则的国际秩序下，适当的外交渠道和机制仍然是解决争端的唯一可接受手段。”

截至目前，中菲双方均未透露“临时性安排”的更具体细节。

菲律宾大使：和中国没有“君子协定” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

王毅呼吁菲律宾切勿“出尔反尔”

中国外长王毅此前一天（7月26日）在老挝首都万象和菲律宾外长马纳罗(Enrique Manolo)会晤时表示，中菲关系正处于十字路口，对话协商才是正道。他说，“中方近日就仁爱礁人道主义生活物资运补问题同菲律宾达成临时性安排，以维护海上局势稳定。关键是菲方要履行承诺，不要再朝令夕改、出尔反尔，不要再反复倒退、节外生枝。否则，中方必将予以坚决回应。”马纳罗也回应说：“尽管双方因海上问题面临困难和挑战，但菲方致力于通过对话协商缓和局势，建设性处理分歧。近期双方举行南海问题双边磋商机制会议，就管控海上局势达成一致，体现了双方善意，同时不影响各自立场，菲方愿落实好这些共识。”

在同一场会晤中，王毅还警告菲律宾不要引入美国中程导弹系统，否则“将制造地区紧张对立，引发军备竞赛，完全不符合菲律宾人民的利益和愿望。”

王毅此次前往老挝是为了参加7月27日的东盟国家外长会议。美国国务卿布林肯也同样与会，他在会议开始前说：“我方很高兴地注意到今天的成功补给行动，对此予以赞赏并期待这种情况能继续下去。”布林肯同时也批评了中国此前在南海地区的“激化局势和非法行动”，并含蓄地表示要促进亚太地区的“自由与开放”。

美国方面对南海争议水域并无领土主张，但曾多次警告说，如果菲律宾军队在南海等地遭到武装袭击，华盛顿有义务保卫菲律宾。

王毅和布林肯将在7月27日晚些时候举行会晤，“就共同关心的问题交换意见”。

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近期中菲频频冲突

菲律宾外交官本月早些时候曾表示，中菲双方已同意建立一个高层热线，防止在菲律宾定期向坐滩军舰运送补给品时发生对抗。

在今年6月17日冲突中，据菲律宾军方发布的影像，中国海警使用刀具等器械，刺破菲律宾船只。菲律宾军方还称，一名水手在冲突中失掉一个手指，严重受伤。

第二托马斯浅滩位于菲律宾巴拉望省以西195公里处，属于菲律宾的专属经济区。该岛礁距离中国海南岛逾1000公里。

2016年海牙国际仲裁法庭裁决，中国对南中国海岛礁的“历史性权利”没有法律依据，且所有南中国海岛礁皆不能产生领海以及专属经济区。中国不承认海牙国际仲裁庭对南海事务有管辖权，更拒绝仲裁结果，今年6月中，中国出台海警执法新规定。根据新规定，“非法进入”中国领海的外国船舶可以被扣留，有“非法出入境嫌疑”的外国人可被拘留审查长达60天。

（路透社、美联社、法新社）

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