中菲关系是否还会更糟？

（德国之声中文网）中国外长王毅周三（12月20日）与菲律宾外长马纳罗（Enrique Manalo）通了电话。根据中国外交部的新闻发布，王毅说，当前中菲关系面临严重困难，根源在于菲方改变了迄今的政策立场，背弃了自己作出的承诺，不断在海上挑衅滋事，损害中方的正当合法权利。

他说，中菲关系已站在十字路口，面临何去何从的选择，菲方务必要慎重行事。

王毅认为，"当务之急是妥善处理和管控好当前海上局势"。他要求菲律宾"尽快回到正确的道路上来"；若"误判形势、一意孤行，甚至与不怀好意的外部势力相互勾连"，中方"必将依法维权，坚决回应"。

菲律宾外长马纳罗周四（12月21日）在一份声明中表示，他与王毅进行了开诚布公的交流，双方都认识到对话的重要性。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



中菲关系正朝着糟糕的方向发展

自2022年年中就任菲律宾总统以来，小马科斯努力同其前任的亲华反美立场拉开距离。他寻求改善与盟友美国的关系，但这导致与邻国中国的关系恶化。人们看到一段时间来，中菲海上对抗越发频繁。

菲律宾指责中国的行径富有"侵略性"，中国舰只最近向一艘载有菲律宾军方首脑的船只发射水炮。马科斯总统认为，中菲关系正朝着"糟糕的方向"发展。

中国对南海大部分海域提出主权要求，并敦促菲律宾停止"海上侵犯和挑衅 "以及"毫无根据的攻击和抹黑"。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

摩擦产生影响了吗？

迄今，两国的摩擦尚未对经贸关系构成重大影响。

2022年，中国是菲律宾第三大出口市场，出口总额达109.7亿美元，占菲律宾出口额的13%，仅次于美国和日本。同时，中国是菲律宾最大的进口来源国，主要涉及电子产品和机械。

不过去年，马科斯以资金不到位为由，下令与中国重新谈判三个铁路项目的融资，这些项目总价值接近50亿美元。

菲律賓總統小馬科斯同澳洲防長一同觀摩軍演

美国扮演了怎样的角色？

美国借机缓和了与菲律宾的关系，认为要在印太地区扩大影响力和抗衡中国，马尼拉扮演的角色至关重要。

尤其令中国不快的是，菲律宾允许华盛顿进入其更多的军事基地，以及美菲更新了两国长达七十年之久的防卫条约指南，其中包括相关条款启动的时间点，即任何一个国家"在南海任何地方"遭到武装袭击（不一定是军事袭击）时。

今年，美国和菲律宾扩大了年度军事演习的范围，包括在南海以及南海上空举行美菲联合演习，这是上一届马尼拉政府所避免的。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



会演变成军事冲突吗？

中国已发出信号，它不会听之任之。 2016年，中国拒绝承认国际仲裁法庭的一项裁决，该裁决宣布中国对南海的主权伸张无效。此后，中国继续对人造岛屿推进军事化进程，加强其海岸警卫队的巡逻，中国的捕鱼船队也在菲律宾专属经济区内大量存在。

太平洋论坛新加坡兼职研究员尼尔（Alexander Neill）预测，中国将在拥有战略意义的岛礁和浅滩加强海军实力。他说，"我认为中国不一定会降低其行动的速度和规模”。

他说，中国外长呼吁菲律宾外长展开对话，这也是"默认事态可能升级为潜在的爆发点"，中国意识到，"他们也许正处于失控升级的边缘"。

有分析人士指出，中菲关系中最近出现的碰撞，不太可能发展成军事冲突，原因是，菲律宾海岸警卫队和海军装备不足，根本不是中国的对手；另一方面，鉴于美国对菲律宾的防务承诺，冲突对北京来说风险太大。

（据路透社等综合报道）

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