 中菲两国同意"妥善管控涉海矛盾分歧" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

中菲两国同意"妥善管控涉海矛盾分歧"

中国外交部周四发表声明称，中菲双方通过会谈已达成共识，"同意进一步完善涉海沟通机制，继续通过友好协商妥善管控涉海矛盾分歧，处理好海上紧急事态。"

去年12月10日，中国海警船在争议岛礁附近以水炮袭击菲律宾船只。

去年12月10日，中国海警船在争议岛礁附近以水炮袭击菲律宾船只。

（德国之声中文网）中国外交部的声明中称，中国外交部部长助理农融在上海同菲律宾外交部副部长拉扎罗共同主持召开了中菲南海问题双边磋商机制(BCM)第八次会议。

会谈中，双方均强调"南海争议不是双边关系的全部"。
北京对几乎整个南中国海海域提出了主权要求，其中也包括文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的部分专属经济海域。

中国外交部的声明中称，中菲两国副外长均认为，"保持沟通对话对维护海上和平稳定至关重要。双方同意进一步完善涉海沟通机制，继续通过友好协商妥善管控涉海矛盾分歧，处理好海上紧急事态，特别是管控好仁爱礁现地局势，不断推进海上务实合作，为中菲关系健康稳定发展创造良好条件。 "

过去一段时间以来，中菲两国间不断在南中国海争议海域发生冲突。双方相互指责对方应对挑起冲突承担责任。争执焦点主要围绕第二托马斯岛礁（Second Thomas Shoal），又称阿云金岛礁（Ayungin），即中国所称的仁爱礁发生过多次冲突，双方船只发生碰撞，中方曾使用水炮袭击对方船只。

本月内，美菲将再度举行联合军演。图为美菲战机在南中国海进行联合巡航。

本月内，美菲将再度举行联合军演。图为美菲战机在南中国海进行联合巡航。


本月内，中国将在南中国海举行军事演习，而美国和菲律宾也将在同一海域内举行联合军演。

（法新社，路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Philippines Presdient Ferdinand Marcos Jr delivers remarks during the Philippines 123 Signing Ceremony during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders' Week in San Francisco, California, on November 16, 2023. The APEC Summit takes place through November 17. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

菲总统祝贺赖清德当选 中国外交部：建议马科斯总统多读读书 16.01.2024

菲律宾总统马科斯在社交媒体上向赢得台湾总统大选的赖清德表示祝贺。中国外交部发言人毛宁回应称：“建议马科斯总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。”

05.08.2023+++ In this handout photo provided by the Philippine Coast Guard, a Chinese coast guard ship uses water canons on a Philippine Coast Guard ship near the Philippine-occupied Second Thomas Shoal, South China Sea as they blocked it's path during a re-supply mission on Saturday Aug. 5, 2023. The Philippine military condemned on Sunday a Chinese coast guard ship's excessive and offensive use of a water cannon to block a Filipino supply boat from delivering new troops, food, water and fuel to a Philippine-occupied shoal in the disputed South China Sea. (Philippine Coast Guard via AP)

围绕争议岛礁 中菲再起冲突 10.11.2023

周五，中菲两国海警船只再度在南中国海发生冲突。过去一段时间以来，南中国海一处岛礁的主权争议，以使北京和马尼拉的关系变得剑拔弩张。

Japanese Prime Minister Fumio Kishida speaks to reporters at his office in Tokyo Tuesday, Nov. 21, 2023. North Korea told Japan that it will make a third attempt to launch a military spy satellite later this month, Japanese media reported Tuesday. (Kyodo News via AP)

日本东盟峰会:维护印太“基于规则国际秩序” 17.12.2023

为庆祝日本和东盟建立友好合作关系五十周年而举行的特别峰会上，各国领导人就加强安全合作达成了共识。中国近年在南中国海的一系列强势行为，引起了周边国家的强烈不满。

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。