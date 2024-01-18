中菲两国同意"妥善管控涉海矛盾分歧"

（德国之声中文网）中国外交部的声明中称，中国外交部部长助理农融在上海同菲律宾外交部副部长拉扎罗共同主持召开了中菲南海问题双边磋商机制(BCM)第八次会议。



会谈中，双方均强调"南海争议不是双边关系的全部"。

北京对几乎整个南中国海海域提出了主权要求，其中也包括文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的部分专属经济海域。



中国外交部的声明中称，中菲两国副外长均认为，"保持沟通对话对维护海上和平稳定至关重要。双方同意进一步完善涉海沟通机制，继续通过友好协商妥善管控涉海矛盾分歧，处理好海上紧急事态，特别是管控好仁爱礁现地局势，不断推进海上务实合作，为中菲关系健康稳定发展创造良好条件。 "



过去一段时间以来，中菲两国间不断在南中国海争议海域发生冲突。双方相互指责对方应对挑起冲突承担责任。争执焦点主要围绕第二托马斯岛礁（Second Thomas Shoal），又称阿云金岛礁（Ayungin），即中国所称的仁爱礁发生过多次冲突，双方船只发生碰撞，中方曾使用水炮袭击对方船只。



本月内，中国将在南中国海举行军事演习，而美国和菲律宾也将在同一海域内举行联合军演。

（法新社，路透社）

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