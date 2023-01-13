中英關係改善？《衛報》：英國預與新疆主席會談

（德國之聲中文網）根據英國外交部的一封電子郵件顯示，今年初新上任的新疆維吾爾自治區人民政府主席吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）下週將訪問英國，隨後將前往歐洲其他國家，和「利害關係人」會面討論「新疆的情況」。

英國外交部透過電子郵件，將會面的消息告訴了相關的社會運動人士，盼避免抗議活動。英外交部在信中寫道，「新疆主席（艾爾肯‧吐尼亞孜）計劃下週訪問英國。我們已經同意和他進行高級別的會晤，並打算藉此機會，敦促中國改變對特定議題及個案的做法」。

屬於對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的英國國會議員，對英國外交部要求和新疆高級官員會談，表示「不能理解」，因為此人被他們認定為「在迫害維吾爾族人方面發揮核心作用」，跟這樣的人見面是不合適的。

英國IPAC包含來自保守黨、工黨和自由民主黨的國會議員，他們呼籲英國政府，「取消任何官方的邀請，並就此一令人無法理解且傷人的錯誤判斷，對英國維吾爾族群道歉」。

英外交部則認為有必要和中國官方接觸及對話。

英國議會曾於2021年投票通過不具約束力的動議案，認定中國對維吾爾族人的政策構成「種族滅絕」。中方對此堅決反對，表示動議案「罔顧事實與常識，蓄意抹黑攻擊中國」。

面對下議院外交事務委員會要求將新疆人權問題宣告為「種族滅絕」，英國政府拒絕此建議，外交部也一貫反對「種族滅絕」的說法，主張只有法院才能確定新疆相關問題是否構成上述行為。

倡議人士稱，吐尼亞孜以強烈捍衛北京在中國西北的「去激進化」政策而聞名，尤其是使用一些類似集中營的拘留設施。

2021年吐尼亞孜受到美國制裁，美財政部表示，他任內「有1百多萬維吾爾族人及其他穆斯林少數民族被拘押」。

（衛報、路透社等）

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