 中英關係改善？《衛報》：英國預與新疆主席會談 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2023

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中英關係改善？《衛報》：英國預與新疆主席會談

據英國《衛報》週三（8日）獨家消息，英國外交部透露，英方已要求和新疆維吾爾自治區主席會談。消息一出，震驚反對中國新疆政策的英國跨黨派人士，與此同時，這也可能被中國視為英國尋求改善雙邊關係的跡象。

英外交部透露，英方已要求和受美國制裁的新疆維吾爾自治區主席會談。

英外交部透露，英方已要求和受美國制裁的新疆維吾爾自治區主席會談。

（德國之聲中文網）根據英國外交部的一封電子郵件顯示，今年初新上任的新疆維吾爾自治區人民政府主席吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）下週將訪問英國，隨後將前往歐洲其他國家，和「利害關係人」會面討論「新疆的情況」。

英國外交部透過電子郵件，將會面的消息告訴了相關的社會運動人士，盼避免抗議活動。英外交部在信中寫道，「新疆主席（艾爾肯‧吐尼亞孜）計劃下週訪問英國。我們已經同意和他進行高級別的會晤，並打算藉此機會，敦促中國改變對特定議題及個案的做法」。

屬於對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的英國國會議員，對英國外交部要求和新疆高級官員會談，表示「不能理解」，因為此人被他們認定為「在迫害維吾爾族人方面發揮核心作用」，跟這樣的人見面是不合適的。

英國IPAC包含來自保守黨、工黨和自由民主黨的國會議員，他們呼籲英國政府，「取消任何官方的邀請，並就此一令人無法理解且傷人的錯誤判斷，對英國維吾爾族群道歉」。

英外交部則認為有必要和中國官方接觸及對話。

維吾爾族人和英國穆斯林組織去年在中國駐倫敦大使館對面抗議中國政府。

維吾爾族人和英國穆斯林組織去年在中國駐倫敦大使館對面抗議中國政府。

英國議會曾於2021年投票通過不具約束力的動議案，認定中國對維吾爾族人的政策構成「種族滅絕」。中方對此堅決反對，表示動議案「罔顧事實與常識，蓄意抹黑攻擊中國」。

面對下議院外交事務委員會要求將新疆人權問題宣告為「種族滅絕」，英國政府拒絕此建議，外交部也一貫反對「種族滅絕」的說法，主張只有法院才能確定新疆相關問題是否構成上述行為。

倡議人士稱，吐尼亞孜以強烈捍衛北京在中國西北的「去激進化」政策而聞名，尤其是使用一些類似集中營的拘留設施。

2021年吐尼亞孜受到美國制裁，美財政部表示，他任內「有1百多萬維吾爾族人及其他穆斯林少數民族被拘押」。

（衛報、路透社等）

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