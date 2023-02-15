 中英外長通話 談新疆人權及台海問題 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2023

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中英外長通話 談新疆人權及台海問題

英國外交大臣克萊弗利20日發表推文稱，他與中國外長秦剛展開了對談，提及北京侵犯新疆維吾爾族人權的問題，並強調維持台灣海峽和平的必要性。然而在中國官媒新華社的相關報導中，卻隻字未提此二焦點。

去年10月25日，英國外交大臣克萊弗利抵達倫敦唐寧街參加內閣會議。

去年10月25日，英國外交大臣克萊弗利抵達倫敦唐寧街參加內閣會議。

（德國之聲中文網）英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）週一（2月20日）在其個人推特上發文表示，他與中國外交部長秦剛進行了談話，提及北京侵犯新疆維吾爾族人權的問題

克萊弗利的推文寫道：「中國外交部長秦剛今天和我展開了對話。我提出了中國在新疆的人權侵犯行為，以及台灣海峽和平的必要性。我們還同意共同解決氣候和貿易方面的問題。」

21日，中國官媒新華社報導指出，兩國外長是通過電話進行交談，全文隻字未提新疆人權及台海問題，僅提及秦剛在通話中告訴克萊弗利：「中國不是英國的挑戰和威脅。」

文中寫道，秦剛去年12月剛被任命為中國外交部長，他向克萊弗利表示，中英同為世界重要大國，「良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展。」

針對兩國經貿關係，秦剛表示「和氣生財」，中英合作「離不開兩國間良好的氛圍」，希望英方客觀理性地看待中國發展，妥善處理分歧，彼此建立正確認知。

秦剛另強調，中國擁有「超大規模市場優勢」，且「內需潛力將持續釋放」，中英兩國若加強合作，可創造「優勢互補、互利共贏」的局面。

去年12月剛上任的中國外交部长秦剛，曾任中國外交部新聞發言人、駐英公使及駐美大使等職務。

去年12月剛上任的中國外交部长秦剛，曾任中國外交部新聞發言人、駐英公使及駐美大使等職務。

近期，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）面臨來自其黨內成員的壓力，他們要求在英國政府在國防和外交政策戰略中，將中國重新歸類為「威脅」，而不是原先的「系統性競爭者」。

在周六（18日）的慕尼黑安全會議上，蘇納克回應了有關中國的問題。他表示，英國政府將採取必要措施保護國家，同時「與中國接觸」，嘗試「在我們有辦法的情況下，解決部分較為緊迫的問題」。

蘇納克說：「我一直非常清楚，中國對我們的價值觀和利益帶來了系統性挑戰......我們將採取必要措施以保護自己免受其害。」

中方辯駁新疆爭議

面對國際社會對中國迫害新疆少數民族的指控，北京當局始終矢口否認。日前（17日），在一場為期2天的聯合國會議聽證會上，中國特使與人權倡導者公開交鋒，為北京對待香港和穆斯林少數民族的做法進行辯護。

土耳其维族人呼吁抵制北京冬奥

聯合國小組表示，中國的禁止其新疆少數民族使用維吾爾語，而以普通話取代。

美聯社報導，小組成員向中國代表團提問：「（聯合國）締約國如何確保少數民族——特別是藏族、維吾爾族、回族、哈薩克族、蒙古族——充分行使其保護和參與文化生活的權利，包括使用、教授自己的語言、歷史和文化，以及在沒有國家干預或報復的情況下自由信奉其宗教......？」

對此，中國一位未透露姓名的官員說，中國新疆地區是數百萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族的家園，該地區的「去激進化工作」不針對任何地區、民族或任何宗教信仰。

北京承認在新疆有數十萬人被安置在官方設立的「職業中心」，但強調這些新疆居民是在「接受工作培訓」，以促進經濟發展和打擊「極端主義」暴力事件。

（美聯社、路透社、新華社）

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