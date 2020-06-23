中英再传捷报 疫苗竞赛谁领先？

（德国之声中文网）中国军事科学院周三（24日）在微信上宣布，6月19日通过中国国家药品监督管理局临床试验批准，已按要求完成多批次生产，即将在杭州树兰医院启动首期人体试验。

这是中国首个新冠信使核糖核酸(mRNA)疫苗获批临床试验。mRNA技术是近年新兴的疫苗形式，目前仅有美国和德国开发的少数mRNA疫苗品种进入临床研究阶段，此前从未在中国临床试验。

保存期长有利大规模接种

项目负责人秦成峰研究员表示，国产新冠mRNA疫苗具有三大优势：一是疫苗抗原靶标选择更为精确，诱导产生的中和抗体特异性高，安全性更好；二是核心原料和设备国产化，可迅速生产；三是采用单人份预充针剂型，可在室温保存一周或4℃长期保存，冷链成本低，容易大规模接种。

除了mRNA疫苗，智飞生物旗下子公司和中国科学院微生物研究所联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞），早前也获批进入临床试验，是全球第二批进入临床试验的重组亚单位新冠疫苗。

首期人体临床试验将在北京和重庆进行，上周六（20日）已开始招募志愿者，如最终获批投产，估计年产量可达3亿剂，供1.5亿人使用。

英国研发团队冀明年初疫苗在英国及海外上市

英国新疫苗300人試驗

另一边厢，英国也传出捷报。继牛津大学研发的疫苗4月进入临床试验阶段後，英国帝国理工学院（Imperial College London）研究团队周四（24日）公布，其研发的新冠疫苗也将进行人体试验，於未来数周为300名志愿者接种，共要接种两剂，相隔四周接种一次。

该学院教授沙托克（Robin Shattock）表示，有关疫苗已完成前一阶段动物试验，显示该疫苗安全并能引发免疫反应；完成首批临床试验后，希望于10月再为6000人接种，冀明年初开始在英国和海外上市。

该疫苗采用RNA技术，团队表示其一升合成材料就足以生产200万剂疫苗，加上生产綫已由美国移回英国，若有关疫苗试验成功并获批投产可在英国本土大规模生产。

据统计，目前全球有120种疫苗研究，当中13款已进入临床试验阶段：中国有5款，美国有3款，英国有2款，澳洲丶德国和俄罗斯各有1款。

世卫：购1.4万台氧气机供120国

但疫苗未上市，疫情仍然继续扩散。美国约翰霍普金斯大学数据显示，目前全球确诊病例已达939万宗，累计死亡人数达48万人。

世界卫生组织秘书长谭德塞周三（24日）预料，全球确诊人数下周将突破1,000万。他表示，用於救治病人的医疗氧气供不应求，世卫已采购1.4万台氧气浓缩机，计划在未来几周内其送往120个国家，在未来半年内还将有可能再提供17万台机器。

世卫组织应急专家瑞恩（Mike Ryan）指出，许多拉美国家疫情仍然很严峻，该地区本周死亡人数超过10万人，过去一周许多国家新增病例比率高达25%至50%。

李澄欣/邹宗翰 （综合报导）