中芯证实遭美制裁 马云：中国芯片业落後20年

(德国之声中文网) 中国规模最大的芯片制造商中芯国际10月4日发布一个声明，表示他们在美国的供应商已受到美国出口管制规定的进一步限制。中芯也称他们正在对美国进一步的限制令进行评估，并说出口管制对其生产与营运可能产生「重大不利影响」。

专家向中国的财新网表示，美国依照「军事最终用户限制条款」对中芯实施限制并非最坏的情况。专家分析，中芯面对最坏的情况将是被美国直接列入「实体清单」，因为若被列入清单，中芯使用的所有美国产品与服务都会受到打击。

不过，专家认为中芯仍仰赖美国厂商提供用於芯片代工的设备跟材料，所以即便只是被纳入「终端军用限制令」，中芯的研发进程仍会遭受严重打击，将让中芯难以发展其先进工艺的业务。

上个月，美国国防部一名发言人向路透社表示，五角大楼正在与其他机构共同商讨是否对中兴采取上述做法。如果这一决定坐实，美国供应商将无法在没有获得许可证的情况下向中芯国际供货，而拿到该许可证并不容易。中芯在声明中也重申，他们正在与美国商务部工业与安全局沟通。

分析师告诉华尔街日报，美国此举可能促使中国加速发展其自身芯片生产能力，虽然另外一些分析则认为中国芯片制造商仍大量仰赖外国公司提供制造芯片的设备。

中国国家主席习近平也多次在公开谈话中强调，中国必须寻求科技突破，才不会受制於人。他2020年7月也提出「国内大循环」为主体计画，以科技自主与依靠内需为主轴。不过其他分析则指出，美国对中芯发布禁令，不仅影响中芯自身的国际生存，还会严重打击中国发展其半导体产业的规划。

马云：中国芯片发展落後20年

另一方面，根据法国广播公司报导，阿里巴巴创办人马云近期在中国社群上流传的一个视频中表示，其实中国的创新都只是应用上的创新，并说中国并没有在基础科学与基础科技领域创新。

马云说，虽然中国这几年App有不少创新，但这些都只是应用。他提到在智能手机与互联网基础上的应用，最终都需要演算能力，而这些能力都源自於芯片。马云说：「互联网和智能手机都不是我们发明的，而芯片我们还落後20年。真正底层的运算和逻辑，底层的科学和科技，我们还远远落後於人。」

马云指出，如果完全脱离国外科技，中国目前只能生产出90纳米级别的芯片，而那已经是英特尔2004年的技术。他认为，中国底层科技会落後这麽多，与中国的教育有很大关系。因为中国教育只关注实用，没有多少人不顾出路，全凭兴趣去钻研高深的数理化。

马云强调，虽然很多人认为中国在人工智能领域领先全球，但实际上，中国只是在人工智能的应用领先全球，但在真正底层的人工智能运算与逻辑，中国同样落於人後。马云认为，目前仍不是中国自满的时候。

杨威廉/张慈 (路透社、彭博社)