 中芬元首就海底管线毁坏进行了"建设性对话" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2024

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时政风云

中芬元首就海底管线毁坏进行了"建设性对话"

芬兰同中国两国的国家元首周三进行了视频会晤。对芬兰而言，澄清去年波罗的海输气管道毁坏事宜非常重要。

在香港注册的“新新北极熊号（Newnew Polar Bear）货轮

在香港注册的“新新北极熊号"（Newnew Polar Bear）货轮

（德国之声中文网）芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）同中国国家主席习近平周三（1月10日）就波罗的海底天然气管道被毁事件进行了"建设性对话"。赫尔辛基方面此前认为，该管道的损坏是由一艘中国船只造成的。

去年10月，"波罗的海连接"（Balticconnector）天然气管道被发现毁坏，后来停止输气。该管道是双向的，在芬兰和爱沙尼亚之间根据需求输送天然气。

去年10月底，芬兰警方找到一枚属于中国货船"新新北极熊号"（Newnew Polar Bear）的锚，芬兰警方判断该锚是"波罗的海连接"天然气管道被毁的元凶。芬兰欧洲事务部长接受媒体采访时曾表示，很难相信对海底天然气管道的破坏是个意外。

芬兰总统府周三发布的相关声明称，"两国总统指出，就波罗的海天然气管道事件进行了建设性的对话。"

尼尼斯托总统表示，他在与习近平的谈话中，提到俄乌战争，强调了"中国在实现公正而持久和平中的作用"。

在中国央视对会议的摘要中，习近平表示，中国"坚定追求独立、和平的外交政策"。外交部发布的新闻称习近平指出，双方愿意加强国际事务协调，共同倡导多边主义，维护自由贸易，为维护世界和平稳定、推进世界各国现代化作出积极贡献。

但中国关于两国领导人的视频连线的声明，却未提受损管道事宜。去年10月底时芬兰方面曾表示，中国在配合调查。

芬兰海警出示的被毁坏的天然气管线

芬兰海警出示的被毁坏的天然气管线

北溪天然气管道被炸仍是谜团

"波罗的海连接"管道毁坏发生的一年前，在俄乌战争爆发的背景下，波罗的海底的4条北溪天然气管道中，有3条被炸毁，俄罗斯向欧洲大陆输送天然气的途径就此中断。北溪天然气管道被炸毁事件至今仍是个谜团。

"波罗的海连接"管道的运营商去年10月曾表示，修复管道需要至少5个月的时间。这使得芬兰在今年冬季依赖液化天然气进口。芬兰能源消耗的约五分之一来自天然气，主要用于工业和联合供热与发电。

（法新社等）

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