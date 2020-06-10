中联办罕见密集开会 盼港官员支持国安法

(德国之声中文网) 《南华早报》6月10日报导，中联办近期以前所未有的密集频率秘密召集政府高层，敦促他们竭尽所能地支持「港版国安法」。

《南华早报》引述多名消息人士指出，自从北京宣布草案之后的三个礼拜以来，中联办召开了十次以上的会议，邀集当地官员讨论。

一名匿名官员说，中联办的用意「主要是希望我们公开表达对法案的支持」，中联办也在会议中「向我们解释北京实施这项法律的背后逻辑，并且澄清一些执行面的问题。」另一名匿名官员评论道，中联办近年来在其他议题上「从未如此积极地」寻求当地官员的支持。

《南华早报》解释，按照过往惯例，中联办只会邀请与法案有关的部门了解看法，但是这一次不只是找了许多部门的部长，就连副部长、政治助理和常任秘书等官员也受邀到中联办开会。有些会议只开了十分钟，但是也有些会议长达一个多小时。

目前，已经有七位官员在接受本土和外国媒体采访时公开表达对国安法的支持，尽管他们本身的职衔看似与国安法并无关联。

香港保安局局长李家超在6月10日接受《南华早报》专访时说，香港警方正在成立新部门以落实执行「港版国安法」，并且「可以在法案生效第一天就开始工作」。

教育局长: 政治勿带入校园

日前，中学生罢课行动平台宣布在6月14日联同「二百万三罢联合阵线」进行罢工罢课联合公投，收集中学生对反对「港版国安法」的意见和罢课意向。

《立场新闻》报导，教育局长杨润雄于6月10日去信全港校长，指学校应劝止学生罢课或在校内做政治表态，包括不得叫口号、拉人链、张贴有政治信息的标语或唱政治歌曲，否则应训辅或惩处。信中指强调若教师参与罢课属「疏忽職守」、「将政治带入校园」，学校应采纪律行动。但信中也指教师不可以请事假罢课。

此外，《立场新闻》报导该信花大篇幅解释「港版国安法」不会影响一般市民，又强调香港没有「公投」制度，学校不应容许罢课，任由学生参与「毫无意义的公投」。

香港国安法可能在本月通过

中国全国人大在五月底通过《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。该法虽已授权人大常委立法，但法案细节，包括中央和地方执法权限等都尚不明确。

全国人大委员长栗战书在6月9日决定，下一次人大常委会议将于6月18至20日举行，港版国安法会否在会议上讨论并立法受到极大关注。然而，现阶段公布的议程中，却不见「港版国安法」的身影。

《南华早报》报导，人大常委谭耀宗先前曾表示，虽然官方公告的议程中没有列出「港版国安法」，仍不排除人大在会前最后一刻临时列入议程。

5月底，全国人大表决通过「港版国安法」后，该法正式进入立法程序: 先由全国人大常委会法律委员会拟定法条草案，再送交至全国人大常委会审议，几次审议后再由人大常委会表决，通过后才颁布实施。专家普遍认为「港版国安法」在今年内便会完成立法，最近甚至出现猜测，可能在7月1日中国国庆节之前就会完成立法。

张慈/邹宗翰 (综合报导)