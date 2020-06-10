 中联办罕见密集开会 促港官员支持国安法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2020

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时政风云

中联办罕见密集开会 促港官员支持国安法

中联办密集开会，规模、频率前所罕见；民团号召中学生罢课公投，遭到教育局长反对。这一切都是因为人大常委会下周即将召开，「港版国安法」随时可能出现在议程中，改变香港命运。

Hongkong Pro-Democracy Proteste (Reuters/L. Chor)

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6月9日反送中一周年，港人再次上街抗议。值得留意的是，经历一年抗争运动，游行口号已从去年的「香港人加油」、「香港人反抗」、「香港人報仇」，演变成今天的「香港人建國」。 (10.06.2020)

在对中国港版国安法审慎表态后，安倍突然表示将利用七国集团峰会之机，领衔推动批评中国的联合声明。北京对此表明严重关切。 (10.06.2020)

作为一个公营广播机构，香港电台应该怎样处理国安法的报道？它的顾问委员会指出了方向，但台内有声音说，这样的干预做法迄今为止还从未发生过，工会质疑是违反《约章》。 (10.06.2020)

（德国之声中文网）《南华早报》6月10日报导，自从北京宣布国安法草案之后的三周以来，中联办以前所未有的密集频率秘密召集港府高层，开会次数多达十次以上，敦促他们竭尽所能地支持「港版国安法」。

报导引述一名匿名官员说，中联办的用意「主要是希望我们公开表达对法案的支持」，中联办也在会议中「向我们解释北京实施这项法律的背后逻辑，并且澄清一些执行面的问题。」另一名匿名官员评论道，中联办近年来在其他议题上「从未如此积极地」寻求当地官员的支持。

《南华早报》解释，按照过往惯例，中联办只会邀请与法案有关的部门了解看法，但是这一次不只是找了许多部门的部长，就连副部长、政治助理和常任秘书等官员也受邀到中联办开会。有些会议只开了十分钟，但是也有些会议长达一个多小时。

目前，已经有七位官员在接受本土和外国媒体采访时公开表达对国安法的支持，尽管他们本身的职衔看似与国安法并无关联。

香港保安局局长李家超在6月10日接受《南华早报》专访时说，香港警方正在成立新部门以落实执行「港版国安法」，并且「可以在法案生效第一天就开始工作」。

Hongkong | Studenten Protestieren (Getty Images/A. Kwan)

有香港学生发起罢课公投

教育局长: 政治勿带入校园

日前，中学生罢课行动平台宣布在6月14日联同「二百万三罢联合阵线」进行罢工罢课联合公投，收集中学生对反对「港版国安法」的意见和罢课意向。

《立场新闻》报导，教育局长杨润雄于6月10日去信全港校长，指学校应劝止学生罢课或在校内做政治表态，包括不得叫口号、拉人链、张贴有政治信息的标语或唱政治歌曲，否则应训辅或惩处。信中指强调若教师参与罢课属「疏忽職守」、「将政治带入校园」，学校应采纪律行动。但信中也指教师不可以请事假罢课。

该信件又花大篇幅解释「港版国安法」不会影响一般市民，并强调香港没有「公投」制度，学校不应容许罢课，任由学生参与「毫无意义的公投」。

Hongkong | Schüler und Studenten Protestieren (Getty Images/C. McGrath)

公投平台批当局恐吓学生

有份发起罢课公投的「中学生行动筹备平台」发言人郑家朗6月11日在香港电台节目上回应指，当局此举是史无前例最严厉的抨击，如同恐吓学生不可以随便批评政府，担心国安法立法後港人会失去言论及示威自由。

他表示，学生也是社会公民，有权利就社会议题发声，过去学生参与罢课才会遭受谴责，但今次只是在非上课时间进行公投，毫无法律风险下也遭当局抨击，认为是国安法立法的「前哨战」。

香港国安法可能在本月通过

中国全国人大在五月底通过《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。该法虽已授权人大常委立法，但法案细节，包括中央和地方执法权限等都尚不明确。

全国人大委员长栗战书在6月9日决定，下一次人大常委会议将于6月18至20日举行，港版国安法会否在会议上讨论并立法受到极大关注。然而，现阶段公布的议程中，却不见「港版国安法」的身影。

《南华早报》报导，人大常委谭耀宗先前曾表示，虽然官方公告的议程中没有列出「港版国安法」，仍不排除人大在会前最后一刻临时列入议程。

5月底，全国人大表决通过「港版国安法」后，该法正式进入立法程序: 先由全国人大常委会法律委员会拟定法条草案，再送交至全国人大常委会审议，几次审议后再由人大常委会表决，通过后才颁布实施。专家普遍认为「港版国安法」在今年内便会完成立法，最近甚至出现猜测，可能在7月1日中国国庆节之前就会完成立法。

张慈/邹宗翰/李澄欣（综合报导）

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