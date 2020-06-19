 中联办晤港宗教领袖 21人表态助推国安法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2020

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时政风云

中联办晤港宗教领袖 21人表态助推国安法

港版国安法如箭在弦，料月底前表决通过。除了亲北京阵营和港府各部门，中联办也就国安法与宗教界领袖召开座谈，获得与会者表态支持立法，并指会配合有关宣传。

Proteste Hongkong (Reuters/D. Siddiqui)

（德国之声中文网）中联办周日（21日）与超过50位香港宗教领袖会面，中联办旗下《大公报》及《文汇报》周一（22日）在报导中引述与会宗教人士称，将结合宗教教义配合国安立法在港宣传和实施。

据报导，中联办副主任谭铁牛在座谈会上强调，港区国安法只会打击极少数从事危害国家安全行为的罪犯，《基本法》规定的宗教信仰自由丶香港宗教组织正常的对外联系和交往，会继续受保障。

谭铁牛希望宗教界「全力支持国安立法，在社会上释疑解惑，包括向所办学校师生和在国际社会客观正面宣传国安立法」，并加强与内地交流，为广大信众「尤其是年轻一代」，「了解国家牵线搭桥，促进人心回归」。

Hongkong chinesiches Staatswappen (AFP/A. Wallace)

21领袖表态支持

据报导，出席的宗教领袖包括圣公会香港教省大主教邝保罗丶香港佛教联合会会长释宽运丶天主教香港教区宗座署理汤汉丶孔教学院院长汤恩佳丶香港中华回教博爱社主席萨智生丶香港基督教协进会主席苏成溢丶香港道教联合会主席梁德华等。

报导称50名代表中有21人在会上发言，表达对国安立法的理解与支持，认为国安立法有利「一国两制」行稳致远，宗教界作为香港社会的重要一员，「将结合宗教教义，配合国安立法在港宣传和实施」。

然而报导未有交代，在会上表态支持国安法的21人名单。

李澄欣/张慈（综合报导）

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