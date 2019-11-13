中联办批“恐怖主义” 传有内地学生离港

（德国之声中文网）香港本周示威行动升级，随着"罢工、罢市、罢课"的"三罢"持续，示威者与警方的"战线"已扩展到大学校园。其中香港中文大学的情况最为严重。

警方于周二试图进入香港中文大学校园追捕示威者，而数百名示威者则以各式物品建立堡垒来阻挡警方进入校园，双方展开对峙。警方在过程中数度向示威学生发射催泪弹，学生则以汽油弹反击。 媒体报导，至少有60人在这场隔夜的冲突中受伤送医。

据香港媒体报道，期间中文大学校方数度试图与学生跟警方进行协调未果。12日晚，港中大校长段崇智到现场欲同警方对话，也陷入了催泪弹和汽油弹的"交火"中。中大当晚宣布，校园多处设施严重损毁，加上附近道路多处堵塞，决定13日停课。

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中国官媒对此予以了报道。《北京日报》报道称，不少内地在港学生向媒体发出求救信息，更有学生已开始撤离。与此同时，共青团中央的微博发布了深圳青年驿站为内地在港学生提供免费住宿的消息，称深圳市的12家驿站向内地在港学生提供有关服务，并提供了联系方式。

12日夜，深圳网警的微博发布消息称，口岸也都有团委工作人员接应，目前已有6名男同学平安抵深入住。青年驿站是深圳共青团为赴深求职的应届毕业生免费提供短期住宿和就业指导的公益项目。

中联办警告"恐怖主义"

就香港本周以来冲突升级，香港中联办负责人11月12日发表声明谴责"暴力破坏活动屡破文明法治底线"，正滑向"恐怖主义"深渊。声明称香港已被"推到了极为危险的境地"，"广大市民生活在恐惧之中，人身安全得不到保障，言论自由等公民权利被严重剥夺，香港法治等核心价值受到极大破坏"。

声明提到周一在马鞍山一名市民被浇淋易燃液体并点火焚烧的事件，谴责"这种光天化日之下的谋杀行径是赤裸裸的恐怖主义"，呼吁"每一个真正热爱香港的市民都应站出来向暴徒说不、与暴力割席，共同守护香港的安宁和稳定"。

香港的抗议活动已进入第6个月。本周的"三罢"行动开始以来，暴力冲突升级。周一（11月11日）除了市民当街被点火焚身的事件，还有两名示威者在与警察的冲突中被开枪打伤。此后，冲突之火又延烧到大学校园内。

有分析人士担心，这种局面会给北京提供采取更直接干预行动的理由。香港浸会大学的政治学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）对美联社表示，北京希望香港市民会开始对示威者不满、支持恢复秩序，而中央政府正在等待恰当的时机。他补充说，如果在民意完全倾向到自己一边之前过早行动，反而会加剧矛盾。