中联办凌驾《基本法》？ 民主派：比释法更差

（德国之声中文网）港澳办、中联办（「两办」）日前发声明谴责民主派瘫痪立法会内会，被指干预香港内部事务，掀起对《基本法》22条解读的争议。港府在6小时内三度发稿，与中联办统一口径，推翻了以往说法，令事件进一步发酵，外界关注会否引致人大释法。

民主派立法会议员今（20日）召开记者会，指不担心释法，因为现时中联办自行定义《基本法》第22条比释法更差。公民党陈淑庄批评，中联办的论调是万能说法，「什么都可以插手，今日可以插手立法会的内务事务，早晚也会干预我们的司法制度」，她要求港府厘清法律观点，指若不清楚说明中联办身份、是否需要遵守香港法律，香港一国两制将荡然无存。

亲北京的建制阵营则力挺中联办，全国人大常委谭耀宗表示，两办是代表中央政府，获授权负责港澳工作，与一般中央所属部门「不同层次」。行会成员、资深大律师汤家骅则指，中联办一直只是自愿接受《基本法》第22条约束，当中联办要代表中央时，就不应受有关条文约束。他早前又称不希望社会在第22条问题上纠缠，以免再次引来人大释法。

分析；北京为9月立会选举铺路

时事评论员刘锐绍对德国之声表示，北京正实行「浊水政策」，趁着全球疫情严峻，欧美自顾不暇，在香港问题上快刀砍乱麻，扩大控制权，为9月立法会选举作铺垫，一来希望吓怕中间派，二来若民主派取得过半议席，「可以随时DQ（取消资格）议员」。

刘锐绍续指，中联办作为行政单位，抢夺了全国人大常委会对《基本法》的解释权，事件反映「北京有法不依，所谓依法治国只是把法律当作工具，北京高层按政治需要任意扭曲《基本法》，否定邓小平当时设立一国两制的原意」。他预料在目前政治气候下，一国两制「没有最差，只会更差」，类似事件陆续有来。

中联办：非22条所指中央部门

是次风波的起因，是香港立法会内务委员会自去年10月至今召开14次会议，仍未能选出正副主席，港澳办、中联办上周初发声明，强烈谴责主持选举事宜的内会副主席、公民党议员郭荣铿，批评他和部分民主派议员恶意「拉布」、「政治揽炒」，涉嫌违反宣誓誓言、构成公职人员行为失当的刑事罪行。

「两办」的声明被指违反《基本法》第22条规定的「中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务」。

对此，中联办发言人上周五（18日）主动发声明指，「两办」是中央授权专责处理香港事务的机构，不是22条所指的「一般意义上的『中央人民政府所属各部门』」，故有权代表中央行使监督权。言论一出，中联办被指是为《基本法》第22条「自行释法」。

港府深夜三发稿 立场矛盾

同日晚上，港府网站发新闻稿回应事件，随后6小时内两度发稿修正，立场180度反转。

- 第一版新闻稿称中联办「是中央政府在香港特别行政区根据《基本法》第22条第二款设立的三个机构之一」。

- 第二版新闻稿深夜11点多重发，删去「根据《基本法》第22条第二款」，指中联办「是中央政府在香港特别行政区设立的三个机构之一」。

- 第三版新闻稿凌晨再发，称中联办是「中央人民政府在香港特别行政区设立的机构，不是《基本法》第22条第2款所指『中央各部门在香港特别行政区设立的机构』」。

第三版的表述与中联办口径完全吻合，推翻了港府昔日的说法。政府早于2000年刊宪列出中央政府在港设立的机构，当中包括中联办。2007年，港府提交立法会的文件也列明中联办是根据22条在港设立的中央机构。及至2018年，政制及内地事务局局长聂德权在立法会发言时说：「我们亦相信中联办会一如既往，根据《基本法》第22条订明，遵守香港特别行政区的法律。」

法律界开腔

事件引发轩然大波，22名民主派立法会议员也发表联合声明，批评中联办合理化干预香港内部事务，强烈谴责林郑政府盲目附和中联办扭曲《基本法》，破坏法治，「出卖了750万香港人」。

法律界也开腔，香港大律师公会主席戴启思表示，港府三度发稿，立场前后矛盾，必须向公众解释清楚。港大法律学院教授陈文敏指出，法律解释不能随政治需求而随便扭曲，当中央部门可被解释为「不是中央部门」，基本法只是名存实亡。

身兼基本法委员会委员的港大法律学院教授陈弘毅则表示，中联办在回归前就以新华社香港分社身分在港设立，并非根据《基本法》第22条成立，他又认为两办发声明不属干预。

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中联办前身新华社 实为工委

时事评论员关庆宁对德国之声表示，中联办及前身新华社，实际上是中共香港工作委员会（香港工委），即党系统，私下组织在港党员，「大家都知道他们会联系地下党、插手选举，但一直不公开打出旗号，大家就睁一只眼闭一只眼，不过这次干涉到立法会内会的选举，就大家都怕了你」。

对于中联办声言不受《基本法》22条所限，关庆宁指出该条文重点不在于是否属于中央政府部门，而在于后半句「不干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务」，此乃一国两制、高度自治的关键。他强调，按照《基本法》中央对香港有监督权，但监督权力只属全国人大常委会，而不是港澳办和中联办，「难道说现在北京对香港有全面管治权，就全部人都可以代表中央伸手进来吗？」

中联办全称「中央政府驻港联络办公室」，前身1947年5月成立的是「新华社香港分社」，1997年回归前实际上是北京政府在香港的代表。

及至1999年12月，国务院发布通知把新华社改名中联办，订明其五项职责：一，联系外交部驻港特派员公署和解放军驻港部队；二，联系并协助内地有关部门管理在香港的中资机构；三，促进香港与内地的经济、教育、科学、文化、体育等交流合作，反映香港居民对内地的意见；四，处理有关涉台事务；五，承办中央人民政府交办的其他事项。

首仼中联办主任姜恩柱当时强调，港府直辖于中央政府，港府和中联办之间不存在隶属关系。不过近年中联办高调介入香港政治，由于中联办位于港岛西环，因此「西环治港」之说不胫而走。