中联办主席骆惠宁将推动23条立法?

（德国之声中文网）本月初被任命为中联办新一届主任的骆惠宁周一在党报《人民日报》发表文章称，香港今天面对自回归以来最为严峻复杂的局面，如果国家安全体制机制长期缺位，"外部势力就能够无所顾忌地渗透破坏。"骆惠宁在文章中还将制定了严格国安法的澳门作为典范。

骆惠宁的评论文章刊登在《人民日报》第九版位置，因此有分析人士依此推断，党内高层并不认为这一话题具有很高的紧迫性，但香港泛民派仍有可能会担心，经过数月抗议浪潮之后，北京会进一步加强对香港的管控。

虽然骆惠宁的文章中并没有具体提及哪一条法规，但由于他强调这是香港的宪法义务，因此观察家们普遍认为，骆惠宁所指是香港基本法第23条所规定的国家安全立法。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第二十三条是一条就香港境内有关国家安全，即叛国罪、分裂国家行为、煽动颠覆国家政权罪、颠覆国家罪及窃取国家机密等多项条文作出立法指引的宪法条文。

2002年至2003年期间，这项条文的立法过程在香港引起巨大争议，甚至引发50万人参与七一大游行反对立法。此后立法事宜一再被搁置，香港当局也没有再努力推动立法。

骆惠宁发表文章前夕，特首林郑月娥也曾强调香港有义务立法，制止侮辱国歌的行为。分析人士认为，推动国安法和国旗法的动议很有可能在香港示威民众中引起反弹。过去几周来，香港的抗议浪潮已经出现缓和迹象。今年六月，香港当局无视民间反对呼声，强力推动《送中条例》引爆了本次历时数月的抗议浪潮。