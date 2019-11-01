 中联办主席骆惠宁将推动23条立法? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中联办主席骆惠宁将推动23条立法?

新近赴任的驻港中联办主任要求香港尽快立法保障国家安全。此番言论引发有关中央政府将再次推动23条立法的猜测。十几年前的类似尝试曾在香港引爆大规模示威游行。

Hongkong neuer Vertreter Chinas Luo Huining (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Song Fan)

（德国之声中文网）本月初被任命为中联办新一届主任的骆惠宁周一在党报《人民日报》发表文章称，香港今天面对自回归以来最为严峻复杂的局面，如果国家安全体制机制长期缺位，"外部势力就能够无所顾忌地渗透破坏。"骆惠宁在文章中还将制定了严格国安法的澳门作为典范。

骆惠宁的评论文章刊登在《人民日报》第九版位置，因此有分析人士依此推断，党内高层并不认为这一话题具有很高的紧迫性，但香港泛民派仍有可能会担心，经过数月抗议浪潮之后，北京会进一步加强对香港的管控。

虽然骆惠宁的文章中并没有具体提及哪一条法规，但由于他强调这是香港的宪法义务，因此观察家们普遍认为，骆惠宁所指是香港基本法第23条所规定的国家安全立法。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第二十三条是一条就香港境内有关国家安全，即叛国罪、分裂国家行为、煽动颠覆国家政权罪、颠覆国家罪及窃取国家机密等多项条文作出立法指引的宪法条文。

Proteste in Hongkong (picture-alliance/dpa/AP/N. H. Guan)

分析人士称，现时推动23条立法可能加剧抗议浪潮

2002年至2003年期间，这项条文的立法过程在香港引起巨大争议，甚至引发50万人参与七一大游行反对立法。此后立法事宜一再被搁置，香港当局也没有再努力推动立法。

骆惠宁发表文章前夕，特首林郑月娥也曾强调香港有义务立法，制止侮辱国歌的行为。分析人士认为，推动国安法和国旗法的动议很有可能在香港示威民众中引起反弹。过去几周来，香港的抗议浪潮已经出现缓和迹象。今年六月，香港当局无视民间反对呼声，强力推动《送中条例》引爆了本次历时数月的抗议浪潮。

 

相关内容

20 Jahre Rückgabe von Hongkong an China

港媒分析认为“北京会推动基本法23条立法” 01.11.2019

10月31日，中共十九届四中全会闭幕。公报中虽然对香港问题着墨不多，但是在“反送中”运动已经延续了4个多月的背景下，香港多数媒体认为，公报中涉港内容意味着“中央对港政策会进一步收紧”。

Bildergalerie Hongkong im Bilderrausch

消息人士：北京要求国企参股、接管港企 27.12.2019

路透社报道称，鉴于香港大规模抗议运动持续不断，北京敦促大型国有企业更多参与在这个前英国殖民地的投资。一名消息人士称，中国大国企不仅被要求参股港企，而且要接管并把持控制权和决策决。

China Hongkong l Anti-Regierungsproteste

香港周末不安宁 新华社谴责“野蛮行径” 03.11.2019

本周末，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力争端。新华社驻港机构大楼遭到袭击，则引来了中国官方媒体的高调谴责。

广告

媒体看中国

Bildergalerie EU Kommissare Phil Hogan (AFP/Getty Images/Emmanuel Dunand)

德语媒体：欧盟应对中国的“撒手锏”

常言道，新官上任三把火，欧盟新任贸易专员的第一把火显然针对中国，他建议立法准许公共招标时“歧视”外来企业。  