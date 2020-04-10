 中联办主任: 防止香港成为国家安全之风险口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2020

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时政风云

中联办主任: 防止香港成为国家安全之风险口

4月15日为中国的「全民国家安全教育日」。中联办主任骆惠宁表示，近几年来，外部势力对香港事务深度干预，更突显了维护国家安全制度建设的重要性。此番讲话也引发各界人士关注。

Hongkong Liaison Office | Luo Huining (Reuters/N. Chitrakar)

中联办主任骆惠宁

(德国之声中文网) 周三（4月15日）骆惠宁在7分钟的短片中首先提到，「要尽快在维护国家安全的法律制度和执行机制层面下功夫，该制定的制定，该修改的修改，该激活的激活，该执行的执行，决不让香港成为国家安全的风险口。」

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香港非常时期，中联办主任王志民被免职。路透社不久前报道，北京对中联办在危机期间的表现很不满意，正在考虑撤换主任。中方予以否认。而新被任命的骆惠宁又有何特别之处？ (04.01.2020)

新近赴任的驻港中联办主任要求香港尽快立法保障国家安全。此番言论引发有关中央政府将再次推动23条立法的猜测。十几年前的类似尝试曾在香港引爆大规模示威游行。 (22.01.2020)

骆提及反修例风波，指去年六月以来持续发生的「港独」、「黑暴」等激进暴力犯罪行为，令香港法治核心价值遭受极大冲击，严重破坏香港安定繁荣，严重挑战「一国两制」底线，「违法得不到应有惩治，引来的会是更多的效仿；侵蚀法治的『蚁穴』得不到清除，摧毁的将是国家安全的『大坝』，损害的将是全体香港市民的福祉，这个道理不难理解。对任何危及香港法治根本的行为，我们都应当零容忍。」

骆呼吁全社会行动起来，「营造有利于同各种危害香港安定和国家安全的行为作斗争的社会舆论环境」。他最后指，当前要同心抗疫，反对「揽炒」，只要人人尽责，共同筑城，就能战胜各种风险挑战。

社会贤达对此有何看法?

香港唯一一位名誉资深大律师、港大法律学院教授陈文敏今早接受商台访问时，提及《基本法23条》在于保障国家安全，认为现行已有法例保障国家安全；又以香港民族党的事件为例，已可透过社团条例处理，又指在官方机密条例下有间谍罪和窃取国家机密罪，还有公安条例等法例。

Hong Kong, Blick vom Hotel The Excelsior auf das Verkehrsknotenpunkt... (picture-alliance/dpa/D.-D. Mann)

香港资深大律师、港大法律学院教授陈文敏表示，对于香港司法独立正受北京威胁，香港法律界普遍有相关忧虑

对于路透社有关本港司法独立正受北京威胁的报道，陈回应指，法律界普遍有相关忧虑，认为北京在过去一段时间，尝试影响香港司法制度运作，包括释法及肆无忌惮批评法官和裁决，难免令人觉得是施加压力，质疑本港法庭的自主度逐渐被收窄，情况令法律界忧虑。

全国港澳研究会副会长刘兆佳则认为，中央对香港作为国家安全威胁的迫切感近年不断增加，骆的讲话反映中央对香港政府和社会，在利用现有法律工具应对国家安全的力度和意志都不足，并提出要求。

刘续称，如香港短期内不能完善原有法律机制，中央一定会出手，修改基本法、人大释法、将全国性法律引入香港，专门为香港制定全国性法律和向特区政府发出行政命令等，都是中央能力所及的手法。

全国政协副主席、前行政长官梁振英表示，在「回归」前英国和美国都不重视香港反对派，但 97 后香港反对派在英美「登堂入室」，原因是他们已经成为英美「对华较劲的棋子」。他又表示，不少香港人以为回归后香港和外国的关系，和英殖时期无分别，香港社会亦对反对派与外国的互动无动于衷，这现象「值得深思」，形容香港是中国最开放、自由、国际化的城市，于是亦成为「中国软肋」，所以香港更有必要推行国家安全教育。

骆惠宁，浙江义乌人，曾任青海省人民政府省长、中共青海省委书记、中共山西省委书记，现任香港中联办主任、国务院港澳办副主任。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Siu)

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  • China Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong schuldig gesprochen (DW/V. Wong)

    香港历年来的公民抗争运动

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  • Hong Kong Andy Chan Gründer der Nationalen Partei (Getty Images/AFP/P. Fong)

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  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

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  • Hongkong Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

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  • Hong Kong - Proteste Demosisto (Imago/ZUMA Press)

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    反对人大释法

    2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。

  • Hongkong Protest Verhaftung Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    铜锣湾书店事件

    2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。

  • China Hongkong Regenschirmrevolution Demonstration mit Regenschirmen Platz (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

    香港历年来的公民抗争运动

    雨伞运动

    2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。

  • Archivbild: Hong Kong - Rally für Artikel 104 2016 (picture-alliance/ZUMAPRESS/Y. Kwan)

    香港历年来的公民抗争运动

    反基本法23条立法

    2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。


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