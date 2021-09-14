中老铁路周五通车 有憧憬也有担忧

（德国之声中文网）据中国官媒周四（12月2日）报道，中共中央总书记、中国国家主席习近平将于周五同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦举行视频会晤，以视频连线形式共同见证中老铁路通车。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”的战略对接项目。这次通车正值中国和老挝建交60周年之际。该铁路将连接中国云南省昆明和老挝首都万象。据中国媒体报道，开通运营后，昆明至万象有望实现当日通达。

“老挝自此迈入铁路运输时代”

中老铁路缅甸段北起磨丁、南至万象，由老中铁路公司承建——该公司是由中国国铁集团所属的中国铁路国际公司及其他中方股东与老挝国家铁路公司合资成立的。

据法新社报道，拥有720万人口的老挝，基础设施薄弱，此前仅有总长4公里的铁路。而如今，中老铁路缅甸段长400多公里，速度高达每小时160公里的子弹头列车将会在该国穿行，在缅甸沿途穿过75个隧道和167座桥梁。

中国官媒环球时报12月2日援引国铁负责人称，中老铁路穿越众多山脉和水系，沿线地质结构复杂，修建难度极大。中老铁路全线采用中国标准，“老挝自此迈入铁路运输时代”，“这将为加快建成中老经济走廊、构建中老命运共同体提供有力支撑”。

美联社的相关报道指出，中老铁路有助于中国西南地区与外部市场相连，中老铁路可能成为连接中国与泰国、越南、缅甸、马拉西亚、新加坡的未来区域网络中的一环。老挝领导人也表示，希望通过这条铁路更好地与中国、欧洲市场相连，为该国经济注入活力。

不过也有外国专家表示，除了作为中国贸易渠道外，该铁路对于老挝的潜在好处尚不清楚。华盛顿全球发展中心的莫里斯（Scott Morris）对美联社说，这条铁路可能将为中国以及其他一些国家带来“非常积极的经济回报”，但对于老挝来说，切实的经济利益是什么目前还不容易看出来。莫里斯说，这条线路在老挝只有21站，更多是为了满足中国快速到达外国港口的需要。他说，一条旨在为老挝广袤农村地区服务的铁路应设立更多站点。

债务风险等问题

与此同时，美联社报道称，这条耗资59亿美元的铁路会增加老挝的债务风险。在中方与老挝方面合资成立的老中铁路公司中，中方占70%的股份，老挝国有公司占30%股份。而两国政府表示，贷款占该铁路投资的60%。

标普全球评级公司的基础设施融资专家Laura Li对美联社说，这样的债务负担异常沉重，“偿还风险相当高”。

“援助数据研究室”（AidData）的一份报告指出，如果合资企业违约而中方选择不投入更多资金的话，老挝方面可能会不得不偿还合资企业的35亿美元债务，以维持该线路的运行。该数目相当于老挝去年经济产出的近五分之一。AidData项目隶属于美国威廉玛丽学院，报告作者为马利克（Ammar A. Malik）和帕克斯（Bradley Parks）。

美联社报道进一步指出，老挝的未偿债务相当于该国年经济产出的三分之二，其中大部分是对华债务。老挝被认为是处于“高债务风险”的贫困国家之一。铁路可以通过连接农村市场与外部市场来提高收入，但是这种回报可能需要数十年，而铁路在设备、土地和建设方面需要大量支出，一开始就背负高额债务的运营商需要尽快获得收入来偿还贷款人。

澳大利亚国立大学的东南亚专家雷蒙德（Greg Raymond）对美联社说：“如果铁路不能盈利，那么老挝就会面临真正的债务问题”。

中国在老挝承建的基础设施项目还包括图中的南屯河水电站

此外，为了修建这条铁路，一些住户不得不搬迁，他们抱怨得到的拆迁费太少。同时，也有来自环保主义者的批评，表示铁路工程破坏了自然栖息地，威胁到老挝的濒危物种。

对新铁路的期待

不过，另外一些当地人则对铁路及其可能带来的未来表示憧憬。法新社在11月28日报道中聚焦了报道聚焦一名老挝乡村的草莓农场主，他目前需要三、四个小时，才能将草莓通过公路运到万象，他希望新铁路能将运送时间缩短一半，也方便游客前来露营、采摘浆果。

另外老挝旅游业也期待在受到新冠疫情打击后，通过新铁路获得一剂强心针。从万象到万荣这条在疫情前很受背包客欢迎的路线，坐旅行大巴需要四小时，如今通过新铁路只需要一小时。

老挝南松河畔（Nam Song River）的一家精品酒店的经理特利（Oscar Tality）对法新社说，疫情前酒店总是满员，现在只有周末有少量国内旅行者入住。他期待在新铁路减少旅行时间后，客流量能有所增加。

他说，“（火车）沿途人们将看到壮丽的山景，穿过桥梁和隧道。对于乘客们而言，这将是一次美妙的旅行”。

（美联社，法新社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。