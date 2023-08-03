中美高層罕見對話之際 美據報擬再軍援台灣

（德國之聲中文網）美國國防部週三（8月2日）表示，五角大廈與中國外交部的安全高官進行了兩國高層罕見的對話。

根據路透社，五角大廈發言人在聲明中表示，美國負責印太安全事務的助理國防部長拉特納（Ely Ratner）和中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，討論了美中防務關係以及印太區域安全問題。拉特納說，美國國防部將繼續維持美中之間的軍事交流。

中美關係持續緊張，美方雖陸續派出國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等高官，嘗試恢復與中國對話，但兩國軍事高層互動遲遲未有進展。

有專家指出，這增加了印太地區不穩定的因素，讓美國的區域盟友不安、美國也因而備感壓力。此次對話，雖不是兩國防部之間的直接聯繫，卻可能為雙方高層的安全對話重燃一絲曙光。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



美國將再次軍援台灣？

台海衝突亦持續影響中美關係。英國《金融時報》2日引述2位匿名人士說法報導，美國白宮行政管理和預算局本月將在軍援烏克蘭的補充預算中納入台灣，以加速提供武器給台灣，應對中國與日俱增的威脅。

報導指，國會若通過此預算，將是台灣首藉「外國軍事融資」（foreign military financing）系統獲得武器，該系統資金來自美國納稅錢。

去年，美國國會通過《國防授權法案》，批准在5年內提供台灣100億美元的「外國軍事融資」。智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）表示，「外界都在密切關注國會今年能否將資金落到實處」，而補充預算可能是落實的「最佳機會」。

華盛頓戰略諮詢公司明燈全球戰略（Beacon Global Strategies）董事總經理賽耶斯（Eric Sayers）向《金融時報》表示，「幾十年來，我們選擇只出售軍事裝備給台灣」，現在則透過外國軍事融資等方式援台；因此美方此次的預算若通過，將是「具里程碑意義的一步」，顯示美國政府現在強化台海威懾力的意願。

白宮拒絕對《金融時報》的報導置評。中國駐華盛頓大使館則表示，中國「堅決反對美國與台灣建立軍事關係並為其提供武器」，並呼籲華盛頓「停止對台海的和平與穩定造成風險」。

此前，美國白宮於7月28日宣布將根據「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），從庫存中向提供價值3.45億美元的軍事援助。美方向烏克蘭運送武器，亦是依循此制。

中國外交部發言人2日對此表達強烈不滿，稱已向美方提出嚴正交涉。發言人稱，美國此舉嚴重違反「一中原則」和中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係和台海和平穩定。中方也呼籲，美方應停止借任何名義「加強美台軍事聯繫」、「武裝台灣」、「製造台海局勢緊張」。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

（綜合報導）

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