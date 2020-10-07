中美高层军事会议讨论危机沟通

（德国之声中文网）中国国防部发言人吴谦周四在记者会上表示，10月28、29日两天，中美军方高层举行了视频会议探讨两国在危机发生时怎样确保联络的事宜。

吴谦告知，美国防长埃斯帕尔（Mark Esper）驳斥了美国媒体有关军方正在研究使用无人机攻击南海海域被中方控制的岛礁的报道，该报道称，美国正在制定一份方案，一旦美国总统大选出现不利于特朗普连任的选情，将发射MQ-9无人机，制造所谓的“10月惊奇”，帮助特朗普胜选连任。

根据香港0一的说法，“10月惊奇”在美国的政治语境下指参选一方特意安排好时间点爆出新闻，以改变投票者的想法，影响民意，使选举结果对自己有利。“10月惊奇”每到美国总统大选11月最后投票前都会出现。

吴谦在周四的记者会上说，埃斯帕尔表示，美国无意对华制造军事危机。吴谦还表示，“我们呼吁美方继续保持对话，信守诺言，采取措施，避免在海空领域挑衅中方军队”。

据吴谦介绍，中美双方的危机沟通工作组还计划在11月中旬就人道救援、年底前就海上安全举行视频会议。

离美国总统大选最终投票还有几天的时候，国防部长与国务卿出访亚洲呼吁该地区同华盛顿携手合作，抵抗来自中国的威胁。中国则狠批美国的“冷战思维”以及“零和博弈”的指导思想。

美国五角大楼发布的相关声明没有说明埃斯帕尔是否参加了视频会议，但表示会议为“避免及管控危机、降低军队风险”的原则提供了机会。

该声明还写道，“双方一致对设立机制、保障危机沟通的重要性表示赞同，申明旨在防范危机以及评估对危机善后处理进行定期交流的管道有着重要意义。”

李鱼/洪沙（路透社等）

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