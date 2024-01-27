中美高层低调会晤 北京加大对台军事压力

（德国之声中文网）据台湾国防部网站周六（1月27日）发布的消息，周五上午6时至周六上午6时，台湾军方侦获33架次解放军军机、6艘次军舰在台海周边活动，其中13架次逾越海峡中线及其延伸线进入西南、北部空域。

中国在台湾展开最新军事行动正值中美高层在泰国举行会晤之际。美国总统国家安全事务助理沙利文（Jake Sullivan）于周五和周六同中国外长、中央外事工作委员会办公室主任王毅举行新一轮会晤。会后，中国外交部发表声明，指出双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通; 双方同意共同落实“旧金山愿景”：两国元首将保持经常性联系，对双边关系进行战略引领；推进中美各领域各层级交往，用好目前的战略沟通渠道以及外交、两军、经济、金融、商务、气候变化等领域一系列对话磋商机制；继续就中美关系指导原则开展讨论；近期启动中美禁毒合作工作组；今年春天举行中美人工智能政府间对话机制首次会议；采取进一步措施，扩大两国人文交流。

白宫方面则在会后披露，双方已经在计划拜登和习近平的又一次通话。

会谈重点

针对台湾大选后的中美首次高层会谈，美国白宫周四发表声明介绍，此次会晤延续了美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月旧金山峰会上的承诺，即保持战略沟通并负责任地管控两国关系。中国外交部发言人汪文斌在周五举行的例行记者会上也强调，保持战略沟通是中美两国元首达成的重要共识。汪文斌补充道，在新一轮会晤中，王毅将就中美关系、台湾问题等表明中方立场，并就共同关心的国际和地区问题同美方交换意见。

美联社指出，两国最关心的国际问题是红海的紧张局势，这一紧张局势迫使许多货物托运人避开苏伊士运河，从而影响了全球贸易。伊朗支持的也门叛军组织胡塞武装在红海对国际船只发动了多次袭击。中国政府多次表示，一直在为缓解红海局势作出积极努力。《华尔街日报》周六也报道，沙利文在泰国会晤王毅，讨论了红海局势。该报介绍，自10月7日以色列在加沙开战以来，美国政府官员已要求北京向伊朗传达避免在该地区爆发更广泛冲突的信息。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



低调会晤

近年来，王毅和沙利文多次避开记者和摄像机低调会晤，为两国的紧张关系降温。布鲁金斯学会（Brookings Institution）的中国问题专家哈斯（Ryan Hass）向路透社表示，低调会晤可以使中美双方放心讨论敏感问题，王毅和沙利文共同投入了大量时间，并了解彼此的限制和优先事项，这使他们每次会晤都能够加深讨论，而不是向对方重复谈话要点。

一位熟悉计划的人士周五向路透社透露，美中官员预计将于下周在北京会晤，讨论禁毒问题。白宫拒绝对此发表评论。路透社指出，在2023年两国关系经历了艰难的开端之后，华盛顿和北京在去年下半年更频繁地会晤，因为两国都试图在今年5月台湾新总统正式就职和美国大选前稳定关系。该通讯社分析认为，中国的经济困境也可能削弱北京与华盛顿针锋相对的意愿。

白宫关切

针对中方的军事行动，台湾国防部周六表示，已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。台湾海峡中线曾经是两岸之间的非官方屏障，但如今中国军机越线已屡见不鲜。另外，台湾国防部介绍，26日上午分别于12时49分及13时5分，侦获来自中国的空飘气球2枚，逾越海峡中线，并分别于上午13时13分及14时55分消失。

中国气球近日频繁逾越海峡中线，白宫国安会战略沟通协调官柯比（John Kirby）在周五的白宫媒体简报会上回答记者提问时表示："有注意到是在台湾大选前后飞行的，但这是中国政府需要回答的问题，目的为何，以及在做什么。"

周五晚些时候，台湾国防部也发布消息称，26日16时许，陆续侦获解放军苏恺-30、运-8及无人机等各型主、辅战机计23架次出海活动，其中13架次逾越海峡中线及其延伸线，进入台湾中、北部及西南空域，配合解放军海军舰艇执行联合战备警巡。

中国国防部发言人吴谦在本周四举行的例行记者会上介绍："近日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织例行性海空兵力联合战备警巡，进一步提升部队实战化训练水平，增强捍卫国家主权和领土完整的打仗能力。"吴谦强调："中国人民解放军持续练兵备战，将继续常态组织有关军事行动。"

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。