 中美高层会晤前夕 美国制裁中港24名高官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中美高层会晤前夕 美国制裁中港24名高官

就在美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。另据美国政府圈内人士透露，美方对阿拉斯加会晤并不抱太大希望。

Flaggen USA China

(德国之声中文网)美国方面日前宣布，对24名中国内地以及香港的官员进行制裁，起因则是北京方面持续打压香港的政治自由。华盛顿的这一举措为3月18日美中两国高官的阿拉斯加会晤蒙上了一层阴影。

国务卿布林肯(Antony Blinken)3月17日在一份声明中说，美方的此轮制裁反映出了对香港自治遭到侵蚀的忧虑。就在一星期前，中国全国人大通过决议，对香港的选举制度进行改革，亲北京的选举委员会将获得更大的立法会候选人提名权，直选议席的比例也遭到稀释。此次改革还落实了"爱国者治港"政策，只允许亲北京的人士参选。

根据美国的制裁令，任何境外金融机构都不得与制裁名单上的24人有业务往来，否则也会成为制裁对象。24人包括中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，港区人大常委会委员谭耀宗等与香港国安法起草有密切关系的人士。香港国安委、香港警方多名高官也在被制裁之列。

这并非美政府首次对中国政府涉港工作机构负责人和香港官员实施制裁。去年8月，特朗普政府就曾宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。去年12月，特朗普政府再就涉港问题宣布制裁14名中国高官

对于华盛顿的最新制裁，北京回应表示“坚决反对，已经采取必要反制措施”。据中国官媒环球网报道，中国外交部发言人赵立坚在17日的例行记者会上表示，美方制裁“严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，充分暴露了美方……阻挠中国稳定和发展的险恶用心”，并再次强调香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉，要求美方立即纠正错误。

目前，白宫方面对3月18日的美中高官会晤似乎并不抱有很高的期待。一名美国政府圈内高阶匿名人士对美联社透露，此次由美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)与中共中央政治局委员杨洁篪、中国外长王毅举行的会晤，很可能不会发表联合声明或其他重要文件。

观看视频 03:40

拜登的美国还能充当世界领袖吗？

文山/王凡/(美联社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

布林肯：美中关系是本世纪最大地缘政治考验

美国国务卿布林肯3日发表重大外交演说，强调华盛顿与北京的关系是本世纪最大的地缘政治考验。但他也重申，美国愿意在特定领域与中国展开合作。  

美中或近期举行高层会晤 华盛顿继续抗中布局

美国政府官员9日透露，中美两国近期可能举行高层会晤，但白宫9日未证实双方是否将在阿拉斯加见面。与此同时，参议院期望4月通过对抗中国的法案。  

西方批中攻击香港民主 北京反呛美国

在中国人大11日通过改革香港选举制度的决议后，美国同日批评中国此举是对自治与自由的全面攻击，欧盟也对香港民主自由日趋受限表示忧虑。中国方面则认为，经历了选举乱象的美国没有资格指责香港选举制度改革。  

相关内容

China Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses

德语媒体：北京为什么敢在香港为所欲为？ 12.03.2021

中国全国人大几乎全票通过了香港选举制度改革的决议，德语报刊对此进行了一边倒的抨击。《商报》认为，北京此举将进一步降低欧盟议会批准《中欧投资协议》的可能性。《新苏黎世报》感叹，香港的“部分民主”就此沦落为“假民主”。

Belgien Brüssel | Heiko Maas im Gespräch mit Pressevertretern

德外长：欧盟预计将对华实施人权制裁 16.03.2021

中国驻欧盟使团团长张明本周二对欧盟可能制裁中国官员表示深为关切和反对。据消息人士，欧盟拟于3月22日批准制裁涉及侵犯新疆维族人权的4名中国官员和一个实体。德国外长马斯也就此表态。

Bildergalerie Proteste in Hongkong - Parade in Peking

西方批中攻击香港民主 北京反呛美国 12.03.2021

在中国人大11日通过改革香港选举制度的决议后，美国同日批评中国此举是对自治与自由的全面攻击，欧盟也对香港民主自由日趋受限表示忧虑。中国方面则认为，经历了选举乱象的美国没有资格指责香港选举制度改革。

广告

媒体看中国

TABLEAU | Myanmar Yangon | nach Militärputsch | Protest

德语媒体：中国在缅甸的尴尬境地

刚刚过去的周日，缅甸有多家中国企业遭到袭击，至少两家中资工厂被纵火烧毁。动荡不安的缅甸政局中，中国究竟扮演着怎样的角色呢？  