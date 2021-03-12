中美高层会晤前夕 美国制裁中港24名高官

(德国之声中文网)美国方面日前宣布，对24名中国内地以及香港的官员进行制裁，起因则是北京方面持续打压香港的政治自由。华盛顿的这一举措为3月18日美中两国高官的阿拉斯加会晤蒙上了一层阴影。

国务卿布林肯(Antony Blinken)3月17日在一份声明中说，美方的此轮制裁反映出了对香港自治遭到侵蚀的忧虑。就在一星期前，中国全国人大通过决议，对香港的选举制度进行改革，亲北京的选举委员会将获得更大的立法会候选人提名权，直选议席的比例也遭到稀释。此次改革还落实了"爱国者治港"政策，只允许亲北京的人士参选。

根据美国的制裁令，任何境外金融机构都不得与制裁名单上的24人有业务往来，否则也会成为制裁对象。24人包括中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，港区人大常委会委员谭耀宗等与香港国安法起草有密切关系的人士。香港国安委、香港警方多名高官也在被制裁之列。

这并非美政府首次对中国政府涉港工作机构负责人和香港官员实施制裁。去年8月，特朗普政府就曾宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。去年12月，特朗普政府再就涉港问题宣布制裁14名中国高官。

对于华盛顿的最新制裁，北京回应表示“坚决反对，已经采取必要反制措施”。据中国官媒环球网报道，中国外交部发言人赵立坚在17日的例行记者会上表示，美方制裁“严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，充分暴露了美方……阻挠中国稳定和发展的险恶用心”，并再次强调香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉，要求美方立即纠正错误。

目前，白宫方面对3月18日的美中高官会晤似乎并不抱有很高的期待。一名美国政府圈内高阶匿名人士对美联社透露，此次由美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)与中共中央政治局委员杨洁篪、中国外长王毅举行的会晤，很可能不会发表联合声明或其他重要文件。

文山/王凡/(美联社)

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