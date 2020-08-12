 中美首阶段贸协评估在即 华府先表「满意」 | 经济纵横 | DW | 14.08.2020

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经济纵横

中美首阶段贸协评估在即 华府先表「满意」

中美高层将在周六视频开会，检视第一阶段贸易协定半年来的执行情况。中国虽落后履约进度，美国仍感到「满意」。

White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

中美对谈前夕，美高官库德洛放出正面信号(资料照片)

(德国之声中文网) 美国白宫顾问库德洛(Larry Kudlow)周四(8月13日)表示，特朗普政府对中美第一阶段贸易协议的达成情况感到「满意」，或暗示协议能在本周六的评估会议过关。

库德洛表示，中美在其他事务上存在巨大分歧，但在第一阶段贸协方面「我们非常契合」。

他指中国现在对美进口提升，有利美国农业，又引述美国贸易代表莱特希泽向特朗普汇报称，目前美国的出口商品中，有40%都是由中国购买，与2017年的20%相比已有显著提升。

特朗普周一(10日)曾在言谈中降低首阶段贸易协定的重要性，形容该协议「没有什么意义」，也说中国没有达成协议。在此背景下，库德洛的发言有助缓和中美对谈前的气氛。

中国连续7天进口美大豆

美国农业部在库德洛发言同日表示，中国买家签订了19.7万吨美国大豆的购买合同，是美国政府连续第7个工作日宣布将大豆卖给中国。农业部另一份报告显示，截至8月6日，美国单周大豆出口销售总计213万吨，为2016年11月以来最多。

美国今年预计大豆产量庞大，原有跌价风险，但中国这些订单稳定了大豆价格。芝加哥期货交易所大豆期货周四上午升高1.6%，达到10日高点。目前中国是全球最大的大豆买家。

本周六，莱特希泽、财政部长姆努钦、中国副总理刘鹤等将举行视讯会议，评估首阶段贸易协定生效半年后的执行情况。

中美贸易协定于2月生效，中国原先承诺要在第一年扩大购买770亿美金的商品，并在两年内达到购买2千亿美金商品的目标。但受新冠肺炎疫情影响，中国购买进度远远落后承诺。

张慈(路透社)

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