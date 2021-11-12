中美首脑15日线上见 习近平拟邀拜登出席北京冬奥

(德国之声中文网) ​​根据路透社、Politico和CNN多家媒体周四 (11月11日)报导，美国总统拜登和中国领导人习近平预计将于下周一15日举行线上峰会。美国官员认为，与习近平直接接触是防止中美关系走向冲突的最佳途径。

白宫11日拒绝对此发表评论，中国官员也没有立即发表评论。拜登和习近平最后一次谈话是在9月9日，一位美国高级官员说，该90分钟的谈话主要涉及经济问题丶气候变化和新冠疫情。拜登一直渴望与习近平举行面对面的会谈，以试图缓解与中国在台湾和其他一系列问题上的紧张关系。

美国官员曾希望拜登在两周前罗马举行的20国集团峰会期间与习近平会面，但自新冠疫情爆发以来，习近平还没有离开中国境内。一位美国高级政府官员说，目前还没有什么消息可宣布的。这位官员向路透社表示：「我们原则上同意在年底前举行一次虚拟双边会议。我们正在进行工作层面的讨论以确认细节。」

白宫将即将举行的会议描述为美国正在进行的「负责任地管理 」两国间竞争的努力的一部分。

习近平拟邀拜登出席北京冬奥

另一方面，美国媒体CNBC11日援引两位消息人士报导称，习近平可能会邀请拜登出席2022年北京冬奥会。路透社分析，当拜登在人权问题上向中国施压时，这样的邀约可能会让他陷入一个尴尬的处境。拜登不太可能去北京参加任何形式的会议；此外，拜登并未参加在东京举行的夏季奥运会，而日本是美国的一个重要盟友。

白宫和国家安全委员会拒绝就总统将如何回应这样的邀请发表评论。此外，根据两位西方外交官称，七国集团仍在讨论可能对北京冬奥进行「外交抵制」，这代表运动员将参加比赛，但国家元首不会出席。

这些官员说，他们尚未就政府出席会议作出联合决定。活动人士呼吁全球抵制他们所称的「种族灭绝运动会」，并敦促国际奥委会推迟或转移奥会地点，理由是中国对维吾尔族人的人权侵犯。

美国国务院谴责中国大规模关押少数民族并对他们进行政治洗脑。美国政府估计这些少数民族在大约1200个再教育营中从事强迫劳动。今年4月，美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 说，协调抵制冬奥是「我们当然希望与盟友讨论」的事情。国务院后来收回了这一评论，表示并无讨论全面抵制北京冬奥的相关问题。

但双方分歧仍在持续发酵。以共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 为首的一批美国参议员提议在即将出台的国防开支法案中排除政府参加奥运会的资金。据美国媒体Politico报道，在罗马举行的20国集团峰会上，美国和加拿大阻止将讃扬北京冬奥的文字纳入联合声明中。

(路透社丶CNBC)

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