 中美首脑15日线上见 习近平拟邀拜登出席北京冬奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2021

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时政风云

中美首脑15日线上见 习近平拟邀拜登出席北京冬奥

多家媒体11日报导，美国总统拜登预计15日与中国国家主席习近平举行虚拟峰会，但双方都未透露会谈细节。与此同时，媒体也报导，习近平可能邀请拜登出席2022北京冬奥。如果为真，拜登该答应吗?

Kombobild Biden und Jinping

多家媒体报导，美国总统拜登和中国领导人习近平预计将于下周一15日举行线上峰会。

(德国之声中文网) ​​根据路透社、Politico和CNN多家媒体周四 (11月11日)报导，美国总统拜登和中国领导人习近平预计将于下周一15日举行线上峰会。美国官员认为，与习近平直接接触是防止中美关系走向冲突的最佳途径。

白宫11日拒绝对此发表评论，中国官员也没有立即发表评论。拜登和习近平最后一次谈话是在9月9日，一位美国高级官员说，该90分钟的谈话主要涉及经济问题丶气候变化和新冠疫情。拜登一直渴望与习近平举行面对面的会谈，以试图缓解与中国在台湾和其他一系列问题上的紧张关系。

美国官员曾希望拜登在两周前罗马举行的20国集团峰会期间与习近平会面，但自新冠疫情爆发以来，习近平还没有离开中国境内。一位美国高级政府官员说，目前还没有什么消息可宣布的。这位官员向路透社表示：「我们原则上同意在年底前举行一次虚拟双边会议。我们正在进行工作层面的讨论以确认细节。」

白宫将即将举行的会议描述为美国正在进行的「负责任地管理 」两国间竞争的努力的一部分。

习近平拟邀拜登出席北京冬奥

China Peking | Olympische Winterspiele 2022 | Übergabe des Olympischen Feuers

北京冬季奥运持续受到国际社会的压力。

另一方面，美国媒体CNBC11日援引两位消息人士报导称，习近平可能会邀请拜登出席2022年北京冬奥会。路透社分析，当拜登在人权问题上向中国施压时，这样的邀约可能会让他陷入一个尴尬的处境。拜登不太可能去北京参加任何形式的会议；此外，拜登并未参加在东京举行的夏季奥运会，而日本是美国的一个重要盟友。

白宫和国家安全委员会拒绝就总统将如何回应这样的邀请发表评论。此外，根据两位西方外交官称，七国集团仍在讨论可能对北京冬奥进行「外交抵制」，这代表运动员将参加比赛，但国家元首不会出席。

这些官员说，他们尚未就政府出席会议作出联合决定。活动人士呼吁全球抵制他们所称的「种族灭绝运动会」，并敦促国际奥委会推迟或转移奥会地点，理由是中国对维吾尔族人的人权侵犯。

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拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。

11月8日，中共十九届六中全会召开。这次全会要审议通过的中共第三个历史决议将奠定习近平的历史地位和继续执政的历史合法性，因此他必须保证会议不能出任何一点差池。政论家邓聿文认为，这正是习近平连续缺席重要国际会议的原因之一。

彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。

美国国务院谴责中国大规模关押少数民族并对他们进行政治洗脑。美国政府估计这些少数民族在大约1200个再教育营中从事强迫劳动。今年4月，美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 说，协调抵制冬奥是「我们当然希望与盟友讨论」的事情。国务院后来收回了这一评论，表示并无讨论全面抵制北京冬奥的相关问题。

但双方分歧仍在持续发酵。以共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 为首的一批美国参议员提议在即将出台的国防开支法案中排除政府参加奥运会的资金。据美国媒体Politico报道，在罗马举行的20国集团峰会上，美国和加拿大阻止将讃扬北京冬奥的文字纳入联合声明中。

(路透社丶CNBC) 

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