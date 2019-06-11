中美领导人大阪峰会 希望缺缺

（德国之声中文网）特朗普表示希望同中国领导人习近平在大阪的G20峰会（6月28日-29日）上会晤，然后就是否扩大对中国商品的关税范围做出决定。

然而美中双方都未确认将举行这场会晤。贸易战开始以来，上万亿美元的资金在全球市场上蒸发。因此投资者密切关注着习、特两人之间的互动。

在华盛顿和北京的政府官员和外交官告诉路透社，由于之间的气氛不融洽，为两位领导人的会晤做的准备工作不足。自从5月10日贸易谈判陷入僵局之后，双方的谈判团队就没有再会面。

大阪有多少期待

白宫国家安全委员会发言人马奇斯（Garrett Marquis）表示，G20峰会的准备工作正在进行，眼下有关双边会谈的信息"无可奉告"。白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）则对CNBC称，特朗普将在同习近平的会谈中重拾之前被搁置下的话题。

特朗普本周一表示期待会晤能举行，并同时威胁如果中方让步不够，或习近平拒绝出席，就将对中国施加更多关税。中国外交部发言人耿爽同一天也表示，中国对继续贸易谈判持开放态度，但对可能的领导人会晤，目前也没有更多信息可公布。在周二的记者会上，他表示如果美方执意要升级贸易摩擦，中方会"奉陪到底"。

双方消息人士都认为，习近平和特朗普在大阪会有某种形式的会面，但不会像人们在两个月前还期待的那样，签署历史性的贸易协议。

一位中国高层官员上周告诉美国商界代表，不管是为特习会还是为重启贸易谈判，准备工作都还未开始。从美国方面看，对重大会议准备不充分似乎已不是什么新鲜事，特朗普经常在事先不作功课的情况下出席重要会议。

而习近平则有可能根本不愿踏进一场结果不可预知的高级会谈，甚至面对美国施以更多关税的威胁。一位亚洲外交官对路透社说，中方希望确保习近平受到尊重，"中国不希望习近平去赴一场可能让他丢面子的会议"。

贸易战停火成奢望

康奈尔大学贸易专业教授、国际货币基金组织前中国部门负责人普拉萨德（Eswar Prasad）表示，各方对会晤的期待都很低，最好的情况是双方同意重启谈判。"即便是暂时和有限度贸易停火的前景也已经不太现实，双方已准备面对更长期、更广泛的贸易和经济关系紧张"。

如果会谈不成功，双方都可能对对方提高关税，特朗普可以禁止美国企业与中国电信巨头华为做生意，中国则有可能禁止稀土出口，或对在华美国企业采取制裁措施。

去年，习近平和特朗普在布宜诺斯艾利斯的G20峰会上曾单独会晤，为当时的贸易谈判打破了僵局。

美国财长姆努钦对路透社指出，大阪峰会与上一次有相似之处，准备工作的进展速度也是相近的。但与这一次不同的是，白宫在大约6周前就确认了两人将在阿根廷会面。

在关税问题之外，美中双边关系也矛盾重重。美国制裁华为、派军舰前往南中国海和台湾海峡并以其他方式公开支持台湾的举动让北京恼怒。上述种种让G20峰会框架下的外交努力更加困难。为闭幕声明找到双方都能接受的语言表述将是一大挑战。

叶 宣/达扬（路透社）