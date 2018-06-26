中美难民持续北上 特朗普欲派兵封边界

(德国之声中文网) 《华盛顿邮报》週四 (10月25日) 报导，美国总统特朗普正在考虑禁止难民入境，并拒绝给予庇护。大批难民日前抵达美国南部与墨西哥接壤的边境。

据美联社援引匿名政府官员的说法，面对数千名难民组成的「大篷车队伍」（Caravans），白宫正在考虑是否要关闭边境，并拒绝难民在美国寻求庇护。这名官员表示，政府可能会派遣高达1000名现役军人前往美墨边境。

特朗普在推特上写道：「为了这次全国紧急状态，我已派出军队。他们会被拦截！」

但目前为止，难民潮似乎没有受到影响。数千人徒步数小时，在墨西哥恰帕斯州南部皮希希亚潘(Pijijiapan)镇的美国边境线上行走了1610公里。

来自洪都拉斯的康特雷拉斯(Denis Omar Contreras)是「大篷车队伍」的组织者。他说：「不管特朗普说什麽，都无法阻止我们。」他计划带领大家前往墨西哥北部。许多人表示，重返暴力家园的恐惧比美国总统的威胁更大。

康特雷拉斯说：「我们想逃离自己的国家。如果回到洪都拉斯，帮派流氓可能会杀了我们。」

特朗普自去年上任以来一直对移民保持强硬态度。关于如何处理「大篷车队伍」，目前官方报告没有提供具体细节。一位白宫官员表示，「正在考虑各种行政、法律和立法处理方式」。不过除非国会特别授权，否则美国军方不得在美国境内执行民事法规。

美国边境目前有2100名国民警卫队。一旦国土安全部计画成真，将是首次将现役美国军队大规模部署至边境进行保护任务。

「回去你的国家」

特朗普週四(10月25日)发布推文：「给『大篷车』裡的人，回头吧，我们不会让非法移民进入美国。回去你的国家。如果你愿意，可以像其他数百万人一样，申请美国公民身份。」

队伍裡的难民费尔南德斯(Carlos Fernandez)说：「我们觉得他(特朗普)不是人。」他今年39岁，是一名砌砖工。上週五他从洪都拉斯犯罪肆虐的城市圣佩德罗苏拉

(San Pedro Sula )出发后，到危地马拉和墨西哥边境。他认为移民到美国是为了工作生存，这不是一种罪。

10月22日，超过1000人抵达危地马拉。这群人来自第二批「大篷车队伍」，但此后他们分成小组向北推进。

目前规模更大的「大篷车」队伍在墨西哥南部，并在近两週前离开洪都拉斯。一位当地官员表示，队伍週三晚上在马帕斯特佩克镇（Mapastepec）定点休息的难民人数超过5000人。

他们许多人是为了逃离母国的暴力、贫困和政府腐败而出走。29岁的何塞罗德里格斯有话想对美国总统特朗普说。「我希望他知道，我们这样做是因为由衷渴望更好的生活。」

夏立民/李芊 (路透社等)