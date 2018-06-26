中美难民持续北上 特朗普欲派兵封边界

(德国之声中文网) 《华盛顿邮报》週四 (10月25日) 报导，美国总统特朗普正在考虑禁止难民入境，并拒绝给予庇护。大批难民日前抵达美国南部与墨西哥接壤的边境。
据美联社援引匿名政府官员的说法，面对数千名难民组成的「大篷车队伍」（Caravans），白宫正在考虑是否要关闭边境，并拒绝难民在美国寻求庇护。这名官员表示，政府可能会派遣高达1000名现役军人前往美墨边境。
特朗普在推特上写道：「为了这次全国紧急状态，我已派出军队。他们会被拦截！」
但目前为止，难民潮似乎没有受到影响。数千人徒步数小时，在墨西哥恰帕斯州南部皮希希亚潘(Pijijiapan)镇的美国边境线上行走了1610公里。
来自洪都拉斯的康特雷拉斯(Denis Omar Contreras)是「大篷车队伍」的组织者。他说：「不管特朗普说什麽，都无法阻止我们。」他计划带领大家前往墨西哥北部。许多人表示，重返暴力家园的恐惧比美国总统的威胁更大。
康特雷拉斯说：「我们想逃离自己的国家。如果回到洪都拉斯，帮派流氓可能会杀了我们。」
特朗普自去年上任以来一直对移民保持强硬态度。关于如何处理「大篷车队伍」，目前官方报告没有提供具体细节。一位白宫官员表示，「正在考虑各种行政、法律和立法处理方式」。不过除非国会特别授权，否则美国军方不得在美国境内执行民事法规。
美国边境目前有2100名国民警卫队。一旦国土安全部计画成真，将是首次将现役美国军队大规模部署至边境进行保护任务。
车队已经抵达墨西哥的消息引起特朗普注意。特朗普表示会加强边境巡逻与军队部署
「回去你的国家」
特朗普週四(10月25日)发布推文：「给『大篷车』裡的人，回头吧，我们不会让非法移民进入美国。回去你的国家。如果你愿意，可以像其他数百万人一样，申请美国公民身份。」
队伍裡的难民费尔南德斯(Carlos Fernandez)说：「我们觉得他(特朗普)不是人。」他今年39岁，是一名砌砖工。上週五他从洪都拉斯犯罪肆虐的城市圣佩德罗苏拉
(San Pedro Sula )出发后，到危地马拉和墨西哥边境。他认为移民到美国是为了工作生存，这不是一种罪。
10月22日，超过1000人抵达危地马拉。这群人来自第二批「大篷车队伍」，但此后他们分成小组向北推进。
目前规模更大的「大篷车」队伍在墨西哥南部，并在近两週前离开洪都拉斯。一位当地官员表示，队伍週三晚上在马帕斯特佩克镇（Mapastepec）定点休息的难民人数超过5000人。
他们许多人是为了逃离母国的暴力、贫困和政府腐败而出走。29岁的何塞罗德里格斯有话想对美国总统特朗普说。「我希望他知道，我们这样做是因为由衷渴望更好的生活。」
夏立民/李芊 (路透社等)
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被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
回来了，心很痛
墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。
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开始新生活，孤独一人
18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。
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我的国家，完全陌生
Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。
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忧郁症，恐慌症
在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。
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同女友吵架，后果很严重
2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。
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特朗普须下台，高墙要拆除
Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。
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被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
到机场接待与自己同样命运的人
这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。
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被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
生儿育女，不再担心失去他们
Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”
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患难与共，起步最难
经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。
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被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
这里才是家
被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。”
作者: Sanne Derks