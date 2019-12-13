中美阶段贸易协议 谁是赢家？

(德国之声中文网) 中国外长王毅指出，中美达成第一阶段贸易协议，对双方和世界都是利好消息。根据中国外交部网站消息，王毅和斯洛文尼亚外长采拉尔会谈后共同会见了媒体，他谈到中美就第一阶段经贸协议文本达成一致时说，协议有利于中美经贸关系逐步恢复稳定正常发展，有利于为正在下行的世界经济注入信心，有利于为全球贸易秩序带来稳定性。他还补充说，当前中美关系中还存在不少需要重视和妥善处理的问题。希望美方同中方相向而行，有效管控分歧，拓展互利合作，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周五晚间表示，阶段协议是美中两国改善经贸关系的"重要第一步"。从2018年春天起开始的贸易战，目前已经对全球经济造成显著的不利影响。今年5月，美方指责中方在谈判关键阶段出现反悔，令贸易战骤然升级。夏天之后，双方的对立姿态明显缓和，一度有消息称，两国元首会在今年11月签署协议，但是双方此后又不断宣布延期。

据美方透露，阶段协议囊括了知识产权、强制技术转让、农产品贸易、金融服务、汇率等方面的内容。一名未具名的美国政府高官向德新社表示，按照协议，中方将在今后两年内至少增购价值2000亿美元的美国工业品、农产品、能源以及服务产品。中国每年从美国进口的农产品金额将达到400亿~500亿美元。作为对比：2017年，中国从美国进口的商品总额才1900亿美元；此次大幅增购，将显著缩小美中贸易逆差。

这名官员还透露，剩余的棘手议题将留待第二阶段协议去解决。

特朗普总统则在推特上表示，北京方面"已经同意做出许多结构性改变，并且大规模购买农产品、能源、工业品以及更多其他产品。"

最大赢家不是美国？

两国政府官员高调宣扬阶段协议达成的同时，经济界普遍表示，此次协议的主要赢家不是美国。这是因为，根据协议，美国将取消尚未开征的关税，而已经开始加征的惩罚关税也会立刻撤回；而中国方面却没有在该协议中许诺取消对美国产品加征的关税。

美国国际战略研究中心(CSIS)中国商业与政治经济项目高级研究员甘思德(Scott Kennedy)认为，除了能够避免冲突进一步升级，"没什么值得庆贺的"，"(对美方)有着深远的实质性代价，而获益却短暂而有限。"

美国制造业联盟主席保罗(Scott Paul)则说，美方同意部分移除对华加征关税意味着"失去了大部分杠杆，同时也除去了与中国贸易争端中最有意义的议题"。

华盛顿彼得森国际经济研究所的学者拉夫利（Mary Lovely）也认为，协议只能被看作是美国的"部分胜利"，"不会形成重大改观"。她指出，特朗普已经取消了12月15日对中国电子产品加征15%关税的计划，"之前我们已经处在悬崖边缘，而达成的协议则把我们拉了回去，这点非常重要。" 拉夫利认为，美国农业以及商业界在过去18个月贸易战中受到的损失无法被阶段协议所弥补，"特朗普总统正在不顾一切地想让经济形势回复到18个月前的状态。"

甘思德指出，根据阶段协议，中方只需要做出有限的让步，同时却能继续维持其侧重政府干预的重商主义经济策略以及歧视性的产业政策，"为此付出代价的则是中国的贸易伙伴以及全球经济。"

谨慎乐观

作为美国的"短期有限受益者"，美国农业界以及零售界代表对阶段协议表示欢迎，同时也希望能获取更为详细的信息。美国农场主联合会(AFBF)主席杜瓦尔(Zippy Duvall)指出，贸易争端开始前，中国是美国农产品的第二大销售市场，而现在已经跌到了第五位。"重开贸易大门对于帮助农民重回正轨至关重要。"

美国零售联合会表示，除非争端完全消除，否则"贸易战就不会结束"。

金融市场对阶段协议表现出了谨慎的乐观。周五收盘时，美国标准普尔500指数以及纳斯达克指数都有所上扬。

美中贸易全国协会的发言人巴里(Doug Barry)在接受德国之声采访时表示，协会的许多成员企业都受苦于贸易争端导致的价格上涨、中方的非关税壁垒以及市场不确定性，"阶段协议将能让我们松一口气。"他希望双方能够在阶段协议的基础上，在中国经济结构改革等更棘手的问题上取得一致，"这注定不会容易，但是第一阶段协议会是新年的良好开端。"

文山/雨涵/(德新社、法新社等)