中美防长通话关切南海、台湾

(德国之声中文网) 美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）周四（6日）与中国国防部长魏凤和通电话，对中国在南海和台湾附近「破坏稳定」的行动表达关切。

美国国防部发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，双方在一个半小时的通话中谈论话题广泛，包括北京对新冠病毒的处置、电信商华为、中国在南海的军事扩张以及香港议题，埃斯柏期望中国遵守国际法与国际惯例，以及履行对国际的承诺，又重申美中建立「具有建设性、稳定和结果导向」的防务关系之重要性。

新华社报导，中国防长魏凤和对埃斯珀表示，当前中美正面临「建交以来最困难、最复杂的局面」，呼吁中美双方认真落实两国元首共识，发展基于协调、合作、稳定的中美关系，努力实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，他强调「中美谁也打不倒谁，对抗只能两败俱伤」。

针对南海、台湾问题，魏凤和批评美方「污名化」中国，要求美方停止错误言行，加强海上风险管控，避免采取可能使局势升温的危险举动，维持地区和平稳定。

新华社报导提到，中美还就下阶段中美两军交往交换看法，但并未提及详细内容。

埃斯珀曾在7月21日表示，冀在年底前访问中国，五角大厦发言人表示其意愿不变。如果成行，这将是埃斯柏首次以国防部长身份访华。

张慈/李澄欣（路透社）

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中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

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中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



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