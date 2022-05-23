中美防长会晤 欧盟急于证明自己

（德国之声中文网）欧盟方面已经在6月9日晚间证实，博雷利(Josep Borrell)因感染新冠病毒无法出席在新加坡举行的香格里拉安全对话。此前，欧盟一直在等待已经感染一星期的博雷利能否交出一份阴性检测结果。

一名不便具名的欧盟高层人士对德国之声透露，欧盟对外行动署(EEAS)亚太总司司长维冈(Gunner Wiegand)将代替博雷利领衔欧盟代表团。不过，这将意味着欧盟无法在会议期间参加部长级协商，也不可能对该地区的主要合作伙伴做出安全承诺。

乌克兰战争爆发后，欧盟正寻求在印太地区证明自己依然是该地区的安全事务关键参与者，并未被乌克兰战争分心。

中防长：“有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战”

香格里拉安全对话是亚洲最为重要的防务峰会，由英国智库"国际战略研究所"每年在新加坡主办。在今年的会议上，中国国防部长魏凤和、美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)、日本首相岸田文雄都发表主旨演讲。法国、德国、英国也派出了高规格代表团。魏凤和与奥斯汀已经在会议首日举行了面对面磋商。路透社引述一名美国高阶官员称，奥斯汀在会晤中再次要求中方切勿向俄方提供有关俄乌战争的物质支持。中国一名发言人则透露，中方在会晤中否认了向俄方提供军事支持的说法。另据美国官方的一份声明，美方代表在会谈中还要求中方切勿“为台海局势增添不稳定因素”。

据包括《环球网》在内的中国官媒报道，中国国防部长魏凤和在会晤中重申中方在台湾问题上的立场，他表示，“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何‘台独’分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。”事实上，这不是这位中国防长第一次做出这样的表态，早在2019年6月初举办的香格里拉安全对话上，魏凤和就曾做出类似表态，同样声称“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择，必将不惜一战，必将不惜一切代价，坚决维护祖国统一”。

欧洲利益在哪里？

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利因感染新冠病毒缺席此次峰会

按照计划，峰会将在6月12日举行一次题为"亚太和欧洲防务的共同挑战"全体会议。目前尚不清楚博雷利是否会以远程联线的方式参加这场会议。欧盟方面本来希望，博雷利能够在会议现场和美国、中国以及其他亚太同行开展面对面的私下交流。

东京大学的国际政治学者衡奕匡（音译 Heng Yee Kuang）指出，欧盟力图在香格里拉会议上向印太伙伴保证：尽管俄乌战争牵扯了大量精力，但是欧洲仍然关心印太地区的安全。

分析人士此前指出，不少印太地区国家认为，西方"过度关注"了乌克兰局势，而忽视了包括台海局势在内的印太安全事务。

欧盟在去年9月发布的《印太合作战略》中明确表示，将加强与印太地区的接触。伦敦国王学院的东亚安全事务专家勒夫林豪斯(Nicola Leveringhaus)指出，欧盟在印太地区的安全利益体现在海洋、网络、反恐这三个方面。她说："鉴于欧中关系、欧美关系，印太地区的安全也攸关欧盟利益。美中地缘争斗正导致该地区国家两极分化，使得那里的安全挑战更为复杂，也对欧盟产生了影响。"

欧盟被印太伙伴边缘化？

2021年以来，因新疆人权等议题，欧中关系严重恶化，双方相互出台了制裁措施，《欧中投资协议》审批进程也遭欧洲议会冻结。本年度的香格里拉会议，或将为欧中双方提供一个对话平台。除了台海等防务安全问题，欧盟方面还希望在会议上与印太伙伴讨论全球自由贸易、供应链安全、气候保护等议题。

根据新加坡智库"东南亚研究所"(ISEAS)的一项年度调研，目前只有约0.8%的东南亚精英人士认为欧盟在该地区具有最大的政治和战略影响力，显著低于去年的1.7%。对欧盟具备维护国际秩序之领导力具备最强信心的人只有16%，也远低于去年的32%。这组数据表明，在美中摩擦加剧的背景下，亚洲国家并不十分相信欧盟能够成为印太安全事务的真正参与者。

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