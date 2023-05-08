中美防長6月有望會談？雙方不同調

中美關係難回溫，據報美方有意促成兩國防長6月在新加坡會面，卻被中方回應「可能性很低」。專家指，中國若再婉拒美方邀約，恐使周遭國家不安；而美國態度如此積極，也可能失去外交優勢。為什麼？
（德國之聲中文網）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）希望6月在新加坡的「香格里拉對話會」（The Shangri-La Dialogue）上，會見中國新任國防部長李尚福。英國《金融時報》週四（5月11日）報導，中方表示，由於美國對該部長實施制裁，兩國防長舉行會晤的可能性很低。這是美中高層試圖展開對話以來所遇上的最新障礙。
2018年，時任將軍的李尚福尚未擔任中國國防部長，並因協助中國進口俄羅斯武器而遭美國制裁。時至今日，美方表示該制裁並不阻礙奧斯汀在第三國與李尚福會面，但一些匿名知情人士告訴《金融時報》，拜登政府並無意取消制裁，而要中國在此情況下同意舉行會談，幾乎是不可能的。
白宮並未回應《金融時報》的置評請求。
「香格里拉對話會」是由智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）運營的年度安全論壇，經常成為美中國防官員會面的場所。奧斯汀去年即在同場論壇上，與中國前任防長魏鳳和進行了雙邊會談。
倘若北京接受此次會談提議，這將是中美關係因2月偵查氣球事件而跌落冰點以來，雙方最高級別的面對面會談。
氣球事件後，奧斯汀及美國參謀長聯席會議主席米利將軍（General Mark Milley）曾多次請求與中國的對應官員通話，均遭中方拒絕；美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）、財政部長耶倫（Janet Yellen）等高層的訪中計畫，也被迫取消或推遲。拜登一再呼籲中美關係需要緩和，也都被中方駁斥「沒有誠意」，各界殷切期盼的美中元首通話，也遲未實現。
對此，五角大廈表示美方希望「與中國國防部長等中國軍方領導人，保持開放的溝通管道」，但「決定無視、拒絕或取消美國多項高層溝通請求的，是中國」。
中國駐美國大使館則表示，兩國正在進行「必要的溝通」。該使館發言人劉鵬宇補充，中美「不應為溝通而溝通」，呼籲「美方拿出誠意……以實際行動創造溝通所需的條件和氛圍」，才能助中美關係「重回正軌」。
然而，能否促成這場正在研擬中的會談，對中美雙方來說都成了騎虎難下的尷尬局面。
《金融時報》報導，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）稱，美中競爭激烈，加之兩國高層缺乏對話，令東南亞國家感到越來越不安，倘若奧斯汀和李尚福各自出席了「香格里拉對話會」、兩人卻沒有舉行會談，這些國家將會非常「震驚」（shocked）。
葛來儀說：「問題是，他們是會責怪美國，還是中國？我的感覺是，該地區的多數國家都明白，美方一直在尋求與中方接觸，卻遭到阻撓。」
美國CSIS智庫的中國問題專家布蘭切特（Jude Blanchette）則認為，這場爭端顯示，華盛頓與北京的關係能否穩定，取決於「雙方的政治互動」。他說：「北京不與美國會面越久，歐亞就會有越多國家覺得中國冥頑不靈」。
彭博社11日報導，拜登政府雖持續遭中方拒絕重啟溝通，但仍不斷嘗試促成中美雙方不分基層、高層對話的積極態度，是為了安撫「擔心美國在緩解緊張局勢方面做得不夠」的歐亞盟友。然而部分輿論也擔憂，這樣的策略可能會讓美國顯得懦弱、仰中國鼻息。
「歐巴馬國家安全委員會」（Obama National Security Council）前亞洲高級主任梅代羅斯（Evan Medeiros）認為，這個「既聰明又冒險」的策略雖可助美方取信於歐亞國家，但也可能強化中國宣稱「西方世界更需要中國」、中美議程由中方掌舵的論點。
美國中情局東亞和太平洋地區前副助理局長懷爾德（Dennis Wilder）也表示，此舉可能讓中國領導人認為「他們在偵查氣球被擊落後關係凍結的策略奏效了」，並判定中方在兩國外交角力中，取得了戰術優勢。
美國眾議院「中國問題特別委員會」主席加拉格爾（Mike Gallagher）10日批評：「我就是搞不懂拜登政府為什麼要為了（與中國）召開會議，做出這種的急切又殷勤的追求者表現。」加拉格爾認為，此舉顯示了拜登政府想競爭其在世界其他區域地位、參與區域事務的意圖，卻讓美方的整體戰略顯得混亂而無頭緒。
（《金融時報》、彭博社）
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