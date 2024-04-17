中美防長1年多來首通話 美軍機飛越台海

（德國之聲中文網）美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國防長董軍週二（4月16日）透過視訊通話，這不僅是兩人首度談話，也是18個月以來，美中兩國軍方領袖第一次有實質交流，全程有1個多小時。

據美國國防部聲明，雙方討論了美中防務關係和區域、全球安全議題。奧斯汀提到「保持軍方對軍方溝通管道暢通」的重要性，並強調「尊重國際法保障的公海航行自由，特別是在南海」。他也再次表明，只要是在國際法容許範圍內，美國會繼續安全且負責任地展開飛行、航行等行動。

此外，兩人還討論到俄烏戰爭、北韓等議題；台海兩岸方面，美方重申美國的「一個中國政策」，並提及台海和平穩定的重要。

中方聲明則寫道，「中美兩國元首致力於推動雙邊關係穩下來、好起來」，而兩軍是「兩國關係發展的穩定基石」。董軍說，應秉持「以和為貴，以穩為重，以信為本」等原則，發展「不衝突不對抗」以及「務實合作、逐步積累互信」的中美兩軍關係。

針對南海，董軍稱「形勢總體穩定」，而美方應該「認清中方堅定立場，切實以實際行動維護區域和平，與中美兩國兩軍關係穩定」；關於台灣，他重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損」，且中國軍方對「台獨分裂活動和外在縱容支持」絕不會聽之任之。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



美軍機飛越台海

兩人通話幾小時之後，有一架美軍P-8A海神式海上巡邏機當天航經台灣海峽。據台灣國防部週三（17日）下午公告，台灣軍方「全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常」。

美國海軍第七艦隊則表示：「美方根據國際法規範在台海航行，維護了所有國家的航行自由……此軍機航經台海，展現美國對於自由開放印太地區的承諾。」

截至17日下午2時左右，中國尚無回應。上一次美國海軍宣布有海神式巡邏機飛越台海是去年12月，當時中國軍方表示，派遣了戰鬥機前去監視並警告。

美中軍方關係解凍

美中防長上一次有重要對談，是在2022年11月，當時奧斯汀在柬埔寨會晤時任中國防長魏鳳和；去年6月的新加坡香格里拉會議上，奧斯汀曾與另一位時任中國防長李尚福握手並簡短交談，但沒有舉辦正式會議。

自2022年8月時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣，中國片面切斷與美方的軍事溝通。兩國關係在去年初的「氣球事件」之後進一步惡化，但在11月的舊金山「拜習會」後有所緩和，中國國家主席習近平和美國總統拜登同意恢復軍事對話。

大約1個月後，中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立與美國參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown, Jr.）舉行視訊會議；當時有分析指，這場會議並非「重大突破」，僅是把美中關係「還原」到佩洛西訪台前的狀態。今年4月，兩國則在夏威夷召開「海上軍事安全磋商機制工作小組」會議。

《南華早報》引述位於華府的「中美研究協會」（ICAS）研究員古塔（Sourabh Gupta）的觀點，預測奧斯汀和董軍很可能在今年夏天的香格里拉對話會議上實際見面。

古塔說：「在今年的選舉論述攻防之下，我猜想中方會希望保持溝通管道暢通，持續對話……而且台灣新總統即將宣誓就職，美國會希望少一點兩岸的戲劇性衝突。南海問題已經夠多了。」

據美聯社報導，一位資深美國國防官員說雙方防長這次通話，有助於避免美國跟中國「競爭演變成衝突」。

根據五角大廈去年10月的一份報告，解放軍自2021年起頻繁對美國軍機展開「脅迫行為」，例如逼近、繞行、發射照明彈等行徑，2年多來累計近200起。但如今美方指出，從去年11月到現在，沒有再發現中國攔截美方軍機等任何「不安全或不專業」的行為。

过去两年里中国拦截美战机共180多架次

儘管如此，美方仍對中國在南海對菲律賓船隻的「脅迫性」舉動表示憂慮。菲方指控中國有撞船、騷擾漁民、發射水炮、對船員照射軍用雷射等種種行為；中國則一貫主張菲律賓在南海的行為是「侵權活動」，而中方做法是維護主權的「必要措施」。

美國及其盟友視中國在印太地區的軍事行為與影響力擴張為挑戰。上週，美日菲三國在華府舉行史上首次領袖峰會，美國重申對日菲的防衛承諾「如鋼鐵般堅定」，並提及與這兩國的共同防禦條約。

外交層面：布林肯將訪華

在美中關係的分歧持續之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計今年4月造訪中國。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）16日表示，布林肯將向北京提出美方對中國協助俄羅斯國防工業壯大的憂慮。

布林肯：同习近平主席举行了重要会谈

上週，美方指控中國提供無人機、飛彈科技、工具機和衛星圖像給俄羅斯，雖未直接提供致命武器援助，但仍是在協助俄軍繼續侵略烏克蘭。

對此，中方向路透社回應稱，中國不是烏克蘭危機的參與方，而中俄之間「正常的貿易往來不該遭到干涉或限制」。

另據彭博社17日的報導，今年3月，中國對俄國的出口跟去年同期相比下降將近16%，這是2022年中以來首次下滑。知情人士稱，俄國總統普丁下個月出訪中國會晤習近平，到時候可能向中國提出強化雙方貿易額的必要性。此人說，俄國認為中方出口下滑是暫時的。

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2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

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2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

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2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



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