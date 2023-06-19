 中美關係震蕩如何傷及跨國業務 | 经济纵横 | DW | 30.06.2023

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经济纵横

中美關係震蕩如何傷及跨國業務

中美之間的政治氣氛緊張，這也給跨國貿易帶來影響，尤其是那些與西方公司做生意的企業。Varadise Limited行政總裁呂樂倫接受德國之聲主編Manuela Kasper-Claridge采訪時表示，在某種程度上來說得選邊站：「必須以某種方式專注於某個市場」。

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