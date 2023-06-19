中美關係震蕩如何傷及跨國業務

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中美之間的政治氣氛緊張，這也給跨國貿易帶來影響，尤其是那些與西方公司做生意的企業。Varadise Limited行政總裁呂樂倫接受德國之聲主編Manuela Kasper-Claridge采訪時表示，在某種程度上來說得選邊站：「必須以某種方式專注於某個市場」。
中国国防部长李尚福在北京与越南国防部长潘文江会面时说，“中越双方应继续在社会主义新征程中并肩携手、紧密团结”，加强两军高层沟通与合作。
路透社報導，為限縮中國的晶片產業發展，美國和荷蘭將再次聯手，要求企業出口高階晶片設備到中國應申請許可證。兩國將分別採取哪些措施？對於近期多項出口管制，業界人士怎麼看？
美国国防部表示，经过情报机构的评估，被击落的中国气球并没有搜集情报。而一天前有美媒报道该气球使用美国技术进行间谍。
美國國務卿布林肯週一展開在中國的第2天訪問，先與中共中央外事辦主任王毅會晤，並在周一晚些時候與中國黨和國家領導人習近平會面。究竟如何看待布林肯的訪問，中方的態度成為外界關注的焦點。
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