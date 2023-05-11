中美關係解凍？沙利文與王毅「坦率」長談8小時

（德國之聲中文網）美國和中國外交部各別公布，美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）和中共中央外事辦主任王毅5月10日、11日在奧地利舉行會晤。美方透露，兩人長談8小時，其中涉及中美之間最敏感的兩大話題：俄烏戰爭及台灣問題。白宮及中國駐美大使館皆稱，這場對談「坦誠、實在、具有建設性」。

路透社指出，這場會談重啟了自「間諜氣球事件」以來中美之間停擺的外交高層互動，並顯示這兩大國在關係降至冰點之後，仍試圖與對方保持溝通。

一位不願具名的美國資深官員指出，沙利文與王毅的會談是中美關係的一大進展，華盛頓不尋求衝突或對抗，且認為在雙方關係緊張之際「保持溝通渠道特別重要」，中方也對此表達認同。

該官員補充，沙利文與王毅的對談是為了「嘗試在部分議題中找到利益重疊之處」，談及議題包括台灣問題、區域安全、俄烏戰爭、反毒品、北京拘禁美國公民等。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



針對台海議題，中國官媒新華社11日報導，王毅就台灣問題全面闡述了「中方嚴正立場」，且同意繼續善用「這一戰略性溝通渠道」。該美國官員則說，沙利文強調兩岸在分歧之下「40多年來沒有衝突」，華盛頓不希望看到任何一方單方面改變局勢現狀。

此外，沙利文也針對在中國被拘留的三位美國公民，向王毅提出了關切，並強調這是美國總統拜登的優先事項。

法新社報導，美國前總統歐巴馬執政時期的東亞事務助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）說，從歷史上來看，美國國家安全顧問和中國最高外交官員之間的溝通一直都很重要，沙利文和王毅此次的會談，「似乎幾乎是唯一仍在運作的重要渠道」。

拉塞爾指出，美中避免公開性的爭執「令人鼓舞」，但這並不意味著中美關係一定在恢復。他說：「雙方都在傳遞嚴厲——有時是憤怒——的信息。」不過，他也肯定這些互動確實增加了雙方「找到一些共同點的可能性，從而有助於穩定一種危險的動盪關係」。

重新安排布林肯訪華？

今年1月底，在美國擊落一個飛越其領空敏感軍事地點的中國高空偵察氣球之後，雙方陷入外交危機，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲其原定於今年2月的北京之行。

事後，布林肯確實在慕尼黑安全會議上與王毅會面，但這並沒有舒緩緊張局勢。布林肯警告中國不要再採取這種 「不負責任的行為」。王毅則反稱，中國因華盛頓的反應而受累。

沙利文與王毅會晤後，當被問及「氣球事件」時，一名不具名美國官員說： 「我認為雙方都認識到，這一不幸的事件導致雙方互動暫停。我們現在正試圖『向前看』（move beyond），重新建立標準化、正常的溝通渠道。」

該官員補充，沙利文和王毅沒有討論布林肯重新安排訪中的確切日期，但白宮預計雙方將在未來幾個月內保持互動。同時，拜登也一直在尋求與中國國家主席習近平通話，但該官員表示未有這一方面的最新情況可透露。

對此，中國外交部11日的例行記者會上，有記者詢問拜習通話是否有譜，發言人汪文斌則回應「沒有這方面的信息。」

路透社11日援引匿名知情人士說法報導，美國國務院實際上並未因「氣球事件」而加強對中國的制裁，反而暫緩了針對中國人權相關制裁和出口管制等行動，以防止美中關係進一步受損。

（綜合報導）

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