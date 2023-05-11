中美關係解凍？沙利文與王毅「坦率」長談8小時

「氣球事件」之後，中美關係降至冰點；美方有意恢復外交互動，卻屢遭中方潑冷水。近日，中美高官舉行了難得的雙邊會談，兩人說了什麼？會否有助布林肯重啟訪華之旅？
（德國之聲中文網）美國和中國外交部各別公布，美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）和中共中央外事辦主任王毅5月10日、11日在奧地利舉行會晤。美方透露，兩人長談8小時，其中涉及中美之間最敏感的兩大話題：俄烏戰爭及台灣問題。白宮及中國駐美大使館皆稱，這場對談「坦誠、實在、具有建設性」。
路透社指出，這場會談重啟了自「間諜氣球事件」以來中美之間停擺的外交高層互動，並顯示這兩大國在關係降至冰點之後，仍試圖與對方保持溝通。
一位不願具名的美國資深官員指出，沙利文與王毅的會談是中美關係的一大進展，華盛頓不尋求衝突或對抗，且認為在雙方關係緊張之際「保持溝通渠道特別重要」，中方也對此表達認同。
該官員補充，沙利文與王毅的對談是為了「嘗試在部分議題中找到利益重疊之處」，談及議題包括台灣問題、區域安全、俄烏戰爭、反毒品、北京拘禁美國公民等。
針對台海議題，中國官媒新華社11日報導，王毅就台灣問題全面闡述了「中方嚴正立場」，且同意繼續善用「這一戰略性溝通渠道」。該美國官員則說，沙利文強調兩岸在分歧之下「40多年來沒有衝突」，華盛頓不希望看到任何一方單方面改變局勢現狀。
此外，沙利文也針對在中國被拘留的三位美國公民，向王毅提出了關切，並強調這是美國總統拜登的優先事項。
法新社報導，美國前總統歐巴馬執政時期的東亞事務助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）說，從歷史上來看，美國國家安全顧問和中國最高外交官員之間的溝通一直都很重要，沙利文和王毅此次的會談，「似乎幾乎是唯一仍在運作的重要渠道」。
拉塞爾指出，美中避免公開性的爭執「令人鼓舞」，但這並不意味著中美關係一定在恢復。他說：「雙方都在傳遞嚴厲——有時是憤怒——的信息。」不過，他也肯定這些互動確實增加了雙方「找到一些共同點的可能性，從而有助於穩定一種危險的動盪關係」。
今年1月底，在美國擊落一個飛越其領空敏感軍事地點的中國高空偵察氣球之後，雙方陷入外交危機，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲其原定於今年2月的北京之行。
事後，布林肯確實在慕尼黑安全會議上與王毅會面，但這並沒有舒緩緊張局勢。布林肯警告中國不要再採取這種 「不負責任的行為」。王毅則反稱，中國因華盛頓的反應而受累。
沙利文與王毅會晤後，當被問及「氣球事件」時，一名不具名美國官員說： 「我認為雙方都認識到，這一不幸的事件導致雙方互動暫停。我們現在正試圖『向前看』（move beyond），重新建立標準化、正常的溝通渠道。」
該官員補充，沙利文和王毅沒有討論布林肯重新安排訪中的確切日期，但白宮預計雙方將在未來幾個月內保持互動。同時，拜登也一直在尋求與中國國家主席習近平通話，但該官員表示未有這一方面的最新情況可透露。
對此，中國外交部11日的例行記者會上，有記者詢問拜習通話是否有譜，發言人汪文斌則回應「沒有這方面的信息。」
路透社11日援引匿名知情人士說法報導，美國國務院實際上並未因「氣球事件」而加強對中國的制裁，反而暫緩了針對中國人權相關制裁和出口管制等行動，以防止美中關係進一步受損。
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