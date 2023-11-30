中美關係正常化推手 美前國務卿季辛吉離世

（德國之聲中文網）曾秘密訪中為美中關係打開大門的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）於週三（11月29日）離世，享嵩壽100歲。季辛吉顧問公司聲明表示，季辛吉在美國康涅狄格康乃狄克州的家中離世，但並未透露更多關於他死亡的相關細節。

季辛吉曾在尼克森和福特任內擔任國務卿，對美國外交政策影響深遠，同時也是促成美國與中國建交的核心推手，儘管曾獲頒諾貝爾和平獎，但也因他多項議題上的態度飽受爭議。

中國的「老朋友」

季辛吉在今年5月歡慶百壽後依舊相當活躍於國際版面，除了參加白宮會議、出版著作外，也在美國參議院委員會針對北韓的核威脅作證。7月中旬還出訪北京，與中國國家主席習近平會面。

习近平如何款待100+100的基辛格？

當時習近平表示，季辛吉與美國前總統尼克森「以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界」。

季辛吉離世的消息公布後，中國駐美國大使謝鋒透過社群平台X（前推特）表達哀悼，「這對我們兩國和世界來說都是巨大損失。歷史將銘記這位百歲長者為中美關係做出的貢獻。作為一位最珍貴的老朋友，他將永遠活在中國人民心中。」

從猶太難民到外交教父

回顧他的一生，季辛吉最初在1938年以德國猶太難民的身份與家人一同移居美國。70年代冷戰時期，季辛吉在時任總統的尼克森時期擔任國家安全顧問及國務卿，參與多起歷史性的全球事件，其中最為人所知的就是季辛吉在1971年秘密訪中，和當時的中國總理周恩來會面，促成尼克森1972年出訪中國，最終讓美方與台灣斷交，轉向與北京建交，開啟美中兩國關係正常化。

季辛吉在美中關係上的作為，也讓他獲得中方禮遇。根據紀錄，季辛吉出訪中國超過百次，包括鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平等中國歷屆領導人，都曾親自接見他。

值得注意的是，季辛吉在外交政策上始終主張權力平衡。在美中當前的競爭關係之下，他多次強調美國必須要避免與中國發生衝突，因美中關係不僅對於兩國，同時也對世界的和平及繁榮至關重要。

季辛吉今年早前在不同場合上被問及台海議題時，他坦言當前「無解」，只能交由時間

決定。對於中國武力犯台的可能性時，他則說：「就當前的關係走向來看，我認為很可能會發生一些軍事衝突。」直指當前的緊張關係必須改變。

獲頒和平獎的爭議人物

季辛吉雖然成功促成美中關係正常化，但也因為他的外交手段以國家利益至上，在反共、反獨裁政權上的態度被批評「無原則、不道德」，在越戰期間秘密轟炸柬埔寨等決策也引起批評。

1973年1月，美國及越南多方勢力達成和平協議，季辛吉也因此與北越領導人黎德壽一同獲頒諾貝爾和平獎，但卻掀起輿論爭議，還導致兩名諾貝爾委員會成員因不滿該項決定而請辭。

在福特連任失敗後，季辛吉退出政府職位，但依舊活躍在國際事務場合，並成立顧問公司。如今這位一代外交政策大師離世，生前的成就是非，或許都只能留給歷史定奪。

（綜合報導）

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