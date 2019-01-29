中美针锋相对 晚舟命运何解？

（德国之声中文网）中国副总理刘鹤1月28日抵达华盛顿的当天下午，美国司法部于美东时间下午4点半举行记者会，宣布对华为公司、华为设备美国公司（Huawei Device USA Inc.）、香港星通技术（Skycom Tech Co. Ltd.），以及华为首席财务官孟晚舟提起23项刑事起诉。

起诉书共两份。一份涉及13项罪名，指控华为在与其子司星通技术以及华为美国公司的关系上误导一家银行和美国当局，以便与伊朗开展业务。华为和星通技术被控银行欺诈、合谋银行欺诈、电信欺诈、合谋电信欺诈，违反及合谋违反《国际紧急状态经济权力法》，合谋洗钱；华为及华为美国公司被控合谋妨碍司法；华为首席财务官孟晚舟被控银行欺诈、电信欺诈，以及合谋实施银行和电信欺诈。

另一份起诉书共10项罪名，指控华为和华为设备美国公司合谋窃取商业秘密、电信欺诈、妨碍司法，其中包括华为窃取美国运营商T-Mobile一项名为"Tappy"、用于测试手机的机器人技术。

对于美国司法部的指控，华为发表声明予以否认，并表示"非常失望"，不知晓孟晚舟有何不当行为。中国外交部回应表示"高度关切"，并指责"一段时间以来，美方动用国家力量抹黑和打击特定的中国企业，企图扼杀企业的正当合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄。"。外交部发言人耿爽还表示，"我们强烈敦促美方停止对包括华为在内中国企业的无理打压，客观公正地对待中国企业。中方也将坚决捍卫中国企业的合法、正当权益。"此外，中国外交部还"敦促加方认真对待中方严正立场，立即释放孟晚舟女士并切实保障她的合法、正当权益，不要为美火中取栗。"

陷入中美交锋中的华为和孟晚舟

美国司法部宣布起诉华为、华为子公司及孟晚舟正值中国副总理刘鹤抵达美国参加经贸高层磋商之际。在位于科隆的德国经济研究所（IW Köln)专家鲁舍博士（Dr. Christian Rusche）看来，华为现在最大的问题是陷入了中美贸易战的交锋中，同时也陷入了伊朗与美国的冲突中。他认为，美国提出起诉的重要原因是，不相信华为已经放弃了伊朗业务。他说："我认为，最重要的指控是触犯伊朗禁令。窃取商业秘密属于次要的罪名，并非这桩大案中的重要部分。"

鲁舍认为，除了要面对这场官司外，华为面临的问题一是可能被赶出美国市场，二是可能出现中兴（ZTE）所遇到的情况，从美方得不到生产所需要的元件。而孟晚舟的命运则很可能与中美贸易战的发展相连。他说："对于这位可怜的女士说，如果（中美）没有达成重大的政治解决办法，她可能就会被引渡并且受到审判。"

孟晚舟12月12日以1000万加元保释金获释

孟晚舟去年12月1日在温哥华机场转机时被捕。当天，特朗普正在阿根廷与习近平举行首脑会晤，并在席间达成中关税战暂时"停火"90天的协议，即在此期间，美方不会对中国进口产品实施新的关税惩罚措施。鲁舍认为，关于逮捕孟晚舟，美国司法部应是得到了采取相关措施的授权，也就是特朗普知道此事。在中美双方的这场较量中，华为是美方重点对象。

加拿大将走司法程序

据加拿大公共广播电台CBC报道，加拿大司法部已经收到美国司法部提出引渡华为公司首席财务官孟晚舟的正式申请。对目前在温哥华处于保释中的孟晚舟，首次接受法庭聆讯的时间将是2月6日，中国农历大年初二。

孟晚舟温哥华住所前的安保人员

分析认为，孟晚舟将就美国提出的引渡要求采取法律手段，因此，该案将转到加拿大的行政法院，最后由法官作出是否准予引渡的裁决。从司法角度来看，该案将持续相当长的时间。不过，鲁舍认为，这也将取决于中美双方是否在贸易战中达成一致。"中兴的案子进行得很快，中美双方很快就中兴问题达成了协议，当然是提出了条件，中兴数名经理必须走人。"

按照12月初的协议，中美双方同意将致力于在90天内完成谈判。如果届时双方无法达成协议，美方威胁将把10%的进口税率将上调到25%。刘鹤此次访美就是力图在3月2日90天限期到期前，与美方找到妥协的途径。

对于夹在中美之争中的加拿大，在中国的施压下妥协的可能性已微乎其微。加拿大驻华大使麦家廉已因其不同于渥太华政府立场的言论被辞职。他上周五接受采访时表示，如果美国放弃引渡请求，对加拿大就"太棒了"。这样的可能性现已不复存在，一旦孟晚舟对引渡提出上诉，加拿大司法机关将启动相应程序。