中美酝酿谅解备忘录 谈判小步前进

（德国之声中文网）路透社报道说，本周四和周五，中美高级别官员在华盛顿举行谈判之际，尽管距离美国总统特朗普提出的中国经济结构性改革的要求还相差甚远，但消息人士称，此前的谈判仍达成了一些一致，或许能有助于在3月1日这一截止日期前达成协议。

两名熟悉谈判进展的消息人士称，双方正在草拟六份谅解备忘录，涉及以下结构性议题：强迫技术转让和网络盗窃、知识产权、服务业、汇率、农业和非关税壁垒。

一名消息人士称，上周中美在北京的谈判中交换了文本，并将一些承诺落实成文字。这名消息人士称，这一过程成为一场真正的贸易谈判，以至于上周末双方考虑是否留在北京继续谈判。不过，后来双方决定数天后在华盛顿再度会晤。

也有一名消息人士称，谈判仍有可能失败。不过，备忘录仍是重要的一步。

路透社引述数名中国政府圈消息人士称，两国已基本就缓和贸易不平衡达成一致，不过，在各自的"核心要求"上仍存在一些分歧。

一名熟悉情况的中国官员说："双方谈判团队正在朝着在期限内达成协议的目标努力，但有些问题仍相当难以解决。"

这名消息人士也表示，双方讨论了如何为协议制定一个落实机制。路透社上月曾报道，美国在推动对中国在贸易改革承诺上的进展进行定期审核，如果美国认为中国违反了协议，那么可能重新实施关税。

另外两名消息人士称，双方也在讨论一份可用于中国减少贸易顺差的清单，其中包括购买农业产品、能源、半导体产品等。

据彭博社报道，中方预计将向美方提议，中国每年额外进口300亿美元的美国农产品。

周四，《南华早报》引述中国国家创新与发展战略研究会秘书长助理谢茂松的话说，中美贸易紧张有望在未来数月内缓解，双方有望在一系列贸易议题上达成共识。

此外，谢茂松还表示，他个人评估，孟晚舟事件有望在3月达成某种协议，孟晚舟有可能4月或5月获释。

该报道没有说明谢茂松这一说法的理由。谢茂松是在南华早报的年度中国会议上作这番表态的。报道称，谢茂松说，他对这样的结果有信心，因为中国采取的反制措施，特别是拘留两名加拿大人对加拿大施压。

《南华早报》的报道称，谢茂松所在的智库是一个高级别智库，由前官员、外交官、军队将领和商界人士组成。谢同时是中央党校的副教授。

苗子/叶宣（路透社、南华早报等）