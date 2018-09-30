 中美遇冷 中日解冻？安倍向北京抛出橄榄枝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2018

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时政风云

中美遇冷 中日解冻？安倍向北京抛出橄榄枝

日本首相安倍晋三欲意促成日中关系和解，将于10月25日至27日对中国进行正式访问。而在特朗普似乎要对中国发动新的贸易“冷战”之际，安倍此举颇受中方欢迎。

Vietnam | APEC | Japans Premier Abe trifft Chinas Präsident Xi Jinping (imago/Kyodo News)

去年11月，安倍晋三与习近平在越南APEC峰会上碰面，气氛较2014年时热络了许多

（德国之声中文网）安倍晋三在钓鱼岛等问题上的强硬对华立场，帮助他在2012年东山再起、再度成为日本首相，然而也造成了日中关系进入冰期。如今，安倍似乎有意实现和解，而这也受到了正面临与美贸易战的中国的欢迎。

七年来两国首脑的首次正式会晤

作为美国多年来在亚太地区的盟友，日本也和美国一样，对于北京在领海、领土主权问题上的日益强势感到担忧，并提升军备以对抗中国。此外，日本商界也对中国企业在知识产权、技术剽窃方面存有疑虑。

然而，与中国这个世界第二大经济体的商贸联系，对于日本同样至关重要。"要保证日本经济持续增长，就不可能忽略与中国的经济联系"，一名日本外交部官员对路透社说。

自2014年11月安倍与习近平在APEC峰会上那次冷淡的首次会晤后，双方虽然多次见面，但都是在其它峰会场边。今年10月26日两人的会晤，将是2011年以来首次正式中日首脑峰会。

APEC Gipfel China 2014 (Getty Images/Kim Kyung-Hoon)

2014年11月安倍与习近平在APEC峰会上首次会晤，气氛冷淡而尴尬

路透社报道称，双方都希望未来能有更多的互访。中日关系解冻与北京自2017年底在外交策略上的变化以及中美贸易摩擦相关。另外日本商界也希望看到中日关系正常化，以便更好地与欧美企业竞争。

风向转变

丰田汽车的一名高管对路透社说，商界的态度已经从过去数年里的"中国威胁论"，转为了更多利用中国市场机会。

目前，中国是日本的第一大贸易伙伴，而日本是中国的第二大贸易伙伴国（仅次于美国）、第四大投资国。日本对外贸易机构在一份报告中说，2017年，日本对华直接投资呈现五年来的首次上升，这种趋势在今年前8个月继续。另外，日本对华出口也在增长。

此次安倍访华，随行的还有多达1000名企业高管和商贸官员。双方会就中日两国在第三国的经济合作进行交流。中方显然期待，安倍晋三能够明确表明对"一带一路"的支持态度。中国人民大学国际关系学院教授王义桅对路透社说："我们非常希望，日本在这个问题（一带一路）上与中国不是恶性竞争关系"，"可以是良性竞争，甚至是合作关系"。

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安倍晋三连任自民党总裁，中方对此表示祝贺，更期待10月的安倍访华行程。而日本资深记者认为，安倍期盼与中国合作，解决两项「朝鲜问题」。 (30.09.2018)

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目前，"一带一路"项目受到不少抨击，被指大型中资项目增加了发展中国家的债务负担，在经济上无法持续。对于这些批评，北京一直予以否认。经济专家和官员们称，如果日本能够参与进来，能够提升"一带一路"的形象、减少债务国的担忧。

不过，安倍很可能会选择避开"一带一路"的标签。毕竟，日本国防官员一直对该项目可能的军事触角提出警告。另外东京也一直在宣传其自己"自由开放的亚太战略"（ Free and Open Pacific Strategy），该战略的着眼点同样是亚洲、非洲和中东地区的自由贸易及基础设施建设。

想靠拢，但又充满戒心

中国外交部发言人陆慷周五（10月12日）在例行记者会上介绍了安倍访华的有关安排。他说，"在双方的共同努力下，中日关系改善势头持续加强"。他提到，这是日本首相时隔7年正式访华，正值中日和平友好条约缔结40周年的重要节点。访问期间，双方领导人将就"改善发展中日关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见"。双方还将举行纪念中日和平友好条约缔结40周年招待会和首届中日第三方市场合作官民论坛。

陆慷还表示，中日作为世界主要经济体，希望"共同开拓第三方市场，共同维护多边主义和自由贸易体制，维护开放型世界经济"。"我们欢迎日本企业加大对华投资。"

目前，包括中、日在内的亚太16国正在就"区域全面经济伙伴关系协定"进行谈判。此外，中日韩自贸区的谈判也在进行中。

对于即将举行中日首脑峰会，华盛顿方面目前拒绝置评。

分析人士指出，美国试图拉拢日本、孤立中国的做法，会让东京处于两难境地。特朗普对中国施压的做法，在日本不乏支持者。日本政界的鹰派人士以及很多日本选民都对中国充满戒心，本周四的一项调查显示，86%的日本人对中国印象不佳。

东京佳能全球战略研究所（Canon Institute for Global Studies）的研究主管濑口清之(Kiyoyuki Seguchi)对路透社表示，"一些日本人认为，与美国的安全关系要优先于日本的经济议题"。然而他同时表示，"如果一个人问……在没有中国合作的情况下，经济发展是否可能，答案则是'不可能'"。

  • Japans Premierminister Shinzo Abe und die Kimono Königin (picture-alliance/dpa/K.Kamoshida)

    安倍晋三的政治生涯

    首度任首相

    2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa)

    安倍晋三的政治生涯

    再登首相宝座

    2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance)

    安倍晋三的政治生涯

    视察福岛

    安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

  • Tokio, Wolkenkratzer (picture-alliance/dpa/K.Mayama)

    安倍晋三的政治生涯

    安倍经济学

    安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa/F.Robichon)

    安倍晋三的政治生涯

    修宪争议

    安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

  • Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg (Reuters/I. Kato)

    安倍晋三的政治生涯

    对朝强硬

    安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

  • Donald Trump, Shinzo Abe (picture-alliance/P.Semansky)

    安倍晋三的政治生涯

    共同爱好

    安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。

    作者: 苗子


王凡/凝炼（路透社等）

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