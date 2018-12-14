 中美较量：“停火”能否转为“终战”？ | 经济纵横 | DW | 15.12.2018

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经济纵横

中美较量：“停火”能否转为“终战”？

不久前，习近平与特朗普在阿根廷就中美贸易战问题达成了脆弱的“停火协议”，为期90天。但是几天后，就传出了华为财务长孟晚舟被捕的消息。在这种局面下，中美两国还能不能通过谈判化解争端？

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

(德国之声中文网) 独立智库天则经济研究所的所长盛洪认为，中美两国能够在90天"停火期"内达成协议，从而化解贸易争端。他解释说，习近平与特朗普的阿根廷会晤中，美方作出了一定的让步，将原先提出的"保护知识产权、进一步放开中国市场、取消国企补贴、实现网络开放"四项要求削减为"知识产权"与"市场开放"两条诉求。因此在这一边界明确的框架内，双方有望很快达成协议，缓和两国间的经济摩擦。

中国人民大学国际关系学院副院长、中美问题专家金灿荣则没有如此乐观。他在接受德国之声采访时表示，90天内达成协议"够呛"，认为至少要再拖延几个月，大概到2019年下半年时才有望将现在的"停火"转化为"终战"。期间，两国很有可能多次在"最后时刻"来临时宣布再次延长"停火期"。

金灿荣解释说，这是因为迄今为止，中国经济正面临艰难的转型期，旧有的粗放式发展模式难以为继，而向创新驱动、高附加值、环境友好型经济转轨还需要一定的时间。"而且，过去一段时间的中国宏观经济政策有问题，过分注重减少债务、'一刀切'地粗暴削减产能，而且没有重视扩大有效需求。"他认为，中国经济主管当局今年夏天提出了一系列的宏观经济调整措施，包括减少无效供给、保留有效供给、扩大有效需求等"正确的宏观经济政策"，预计"中国经济状况就将在明年中期政策执行到位时开始好转"。

China Jin Canrong Interview in Beijing (picture-alliance/dpa/Kyodo)

中美问题专家金灿荣教授

在金灿荣看来，中国经济形势即将反弹的同时，美国经济却有可能重新降温。他认为，美国经济数字目前出色的原因是"奥巴马时期打下的健康的经济结构基础加上特朗普的四针'兴奋剂'。"正是经济数字的出色，才让特朗普有底气向各大贸易伙伴发动贸易战。但是，降低企业税、鼓励美国企业资金转移回国内、许诺大举投资基建、全面取消金融监管这些措施的效果是有时效限制的，"届时，失去了兴奋剂效应的美国，就会想和中国真正通过谈判来解决问题。我估计这一此消彼长的情况要到明年下半年出现，双方谈判地位改变之后，要达成妥协、协议就容易许多了。"

即便能有妥协中美依然紧张

经济学家盛洪则认为，虽然中美两国有望在明年"很快达成协议"，但是这仅限于习近平与特朗普商定的框架内，即只包括"知识产权"与"市场开放"这两个问题。"这一框架内的妥协，并不意味着美国不会在框架之外提出更多的其他诉求。对于框架外的国企补贴、网络开放等问题，美国绝不会放弃，而是会选择其他途径"。

Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

华为孟晚舟案对中美关系的负面影响，远不止于经济领域。

他解释说，这是因为，美国通过贸易关税手段，只能实现"杀敌一千、自损八百"的效果，在国内也受到了很强烈批评，因此，贸易战只能作为谈判时施压的手段，不能用于解决两国之间的所有经济摩擦。"所以，明年贸易战通过谈判平息之后，只是意味着中美经济关系的部分缓和，而非全部缓和。毕竟，在双方此次谈判框架之外，还有华为孟晚舟案等一系列其他问题，都是潜在的冲突点。"

政治学者金灿荣更是直接指出，华为孟晚舟案的恶劣影响将不仅仅限于经济领域。"从中国普通民众眼光来看，美国仿佛就是蜕变成了国家恐怖主义者，许多人现在都觉得美国想要从绅士转型为流氓。对于贸易战，此事件虽然没有直接影响，但是，这对今后中美双边关系的整体都会造成很恶劣的深远影响。"

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    大国较量 中美贸易战大事记

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    大国较量 中美贸易战大事记

    为摩擦降温

    2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

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    钢铝关税

    2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    大国较量 中美贸易战大事记

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

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    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    大国较量 中美贸易战大事记

    博鳌论坛

    2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

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    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    大国较量 中美贸易战大事记

    刘鹤再度赴美

    2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    大国较量 中美贸易战大事记

    暂停互相加征关税

    谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    大国较量 中美贸易战大事记

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • Donald Trump (Reuters/B. Snyder)

    大国较量 中美贸易战大事记

    特朗普再度加码至两千亿

    2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

  • USA China - Handel - Kontainer (picture alliance/dpa/W. Hong)

    大国较量 中美贸易战大事记

    中国立即回击

    中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

  • Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

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    习近平呼吁“自力更生”

    2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

  • US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

    大国较量 中美贸易战大事记

    中美关系全面降温

    贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

  • USA Apple und Qualcomm Logo (picture-alliance/dpa/Imaginechina/L. Shengli)

    大国较量 中美贸易战大事记

    美国商界质疑特朗普的关税政策

    越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

  • Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires - Xi Jinping und Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

    大国较量 中美贸易战大事记

    峰回路转 柳暗花明？

    2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    大国较量 中美贸易战大事记

    华为事件 全球震荡

    但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

    作者: 苗子


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