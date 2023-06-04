中美軍艦險相撞 兩國互控後能否重啟對話？

（德國之聲中文網）美中軍艦週末在台海險些相撞後，中國國防部長李尚福週日（6月4日）在新加坡的香格里拉對話上提到，中國的軍機和軍艦從來不會到他國領空和領海附近，做所謂的「航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

李尚福不點名批評稱：「『一些域外國家』以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾，從中牟利，需要我們高度警惕，堅決抵制」。

同日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也喊話北京「做正確的事」控制其部隊的行為。

中國國防部長李尚福4日於新加坡香格里拉對話上發表談話

美國印太司令部週六（3日）發表聲明稱，美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）和加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）當日聯合通過台灣海峽，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」（PRC LY 132）卻以「不安全方式」，突然切入美國鍾雲號的航道，迫使鍾雲號減速以避免碰撞。

聲明稱，兩艦最接近時距離僅150碼（137公尺），中國軍方的行為違反國際水域安全通行的海上「道路規則」。

最先報導此事的是加拿大《環球新聞》（Global News）。該媒體採訪團隊自5月下旬起即跟隨加拿大蒙特婁號在南海航行，目擊並拍下了事件過程。《環球新聞》報導，加拿大蒙特婁號指揮官蒙特福德上校（Paul Mountford）表示，中國蘇州號改變航向時，曾以無線電通知美艦「轉向，否則將相撞」，美艦人員則回應要求中國軍艦遠離。

蒙特福德上校說，共軍行動前還先以無線電通知，顯然是故意穿越挑釁。他表示，美加軍艦是在國際水域進行，但中國軍艦仍不斷警告稱他們正駛入中國領海。他希望這只是個案，未來不會發生於加拿大軍艦，「因為我們有國際法為依據，這裡是國際水域」。

報導指，美加兩艦在駛入台海前，已在南海共同航行近一週。在此期間，蒙特婁號隨艦記者曾多次目擊中國軍艦尾隨，但未曾逼近騷擾。

台灣國防部3日表示，全程掌握相關情勢，為保台海安全穩定，已檢派適切海空兵力監控。台方呼籲中國當局應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

路透社報導，此次海上相遇是中美軍方最新一次的近距離接觸。不到一週之前，美國印太司令部才表示，一架中國戰鬥機5月26日曾在南海的國際領空逼近美國軍機，並進行「不必要的攻擊」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇當時並未對軍機事件置評，僅表示美國「頻繁出動飛機和船隻，對中國進行抵近偵察」，嚴重威脅中國的國家安全。

白宮：維持台海穩定動態

美中關係遭遇歷史低谷，自2月「間諜氣球」事件以來衝突不斷，近日又險些與中國軍方在海、空域發生衝突，緊張局勢不斷升高。對此，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）4日在美國有線電視新聞網（CNN）節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）預錄的採訪表示，美國正在尋求維持「穩定的海峽兩岸動態」。

沙利文表示，拜登政府已多次表明其兩岸關係政策沒有改變，仍基於「一中政策」與《台灣關係法》等，美方支持確保「台灣或中國都不會單方面改變現狀」。

沙利文也在訪問中稱，美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係，美國總統拜登（Joe Biden）或將在「某個時間點」與習近平會面：「我希望我們在未來幾個月內，能很快看到中美高層進行接觸，以繼續這項工作（指修復兩國關係）。 然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統和習主席再次聚首。」

他補充，美國與中國「一方面在經濟和技術等重要領域激烈競爭」，同時又要「確保這種競爭不會演化為衝突或對抗」，拜登堅信這兩件事互不衝突。

中國外交部長秦剛曾在5月表示，美國的「一系列錯誤言行」使中美關係陷入冰凍狀態，但穩定兩國關係是「重中之重」。中國國防部長李尚福4日亦在新加坡的香格里拉對話上表示，中美衝突將是一場「世界不可承受之痛」，面對兩國關係，中國尋求的是對話而非對抗。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



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