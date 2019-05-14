中美贸易龙虎相争 小老百姓受害最深

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在14日透过推特表示，中国将把大笔资金投到金融系统当中，借此降低利率，以缓和美国提高关税对经济的衝击，「美国联邦理事会只要照做(降息)，贸易战就结束了，我们赢了!」再次强调「中国很希望达成协议」。

特朗普也试图淡化中美不断升级的贸易争端，说这只不过是朋友之间的「小吵」。他表示，美国长年遭受中国不公平对待，也说他认为事情会「转好」，因为「我们(美国)处于非常有利的地位」。至于贸易战谁输谁赢，他告诉记者，「我们总是赢」。

美国人民喊苦

美国可能将25％的关税扩大到几乎所有中国进口产品，包括玩具，运动鞋，衬衫，闹钟，烤面包机和咖啡机。零售业协会在一份声明中表示，「政府决定对来自中国的每种产品征税，这将使整个美国经济面临风险......美国人的购物将变得更昂贵。」

贸易战况也在美国农村引发动荡，部份农民的恐慌和焦虑反映在农业贷款上。一位经济学家表示，美国农业部门可能面临三十年来最严重的衰退。本周稍早美国大豆价格暴跌至10年低点。尽管联邦政府去年发放了110亿美元的救济金，但根据美国商务部的数据，2019年的前3个月，农民的个人收入减少了118亿美元。

北京不能说的秘密

在资讯遭到严密控管的中国，贸易战的重挫不见于媒体。但从几个面向可以看出中国受到的影响。首先是人民币兑美元在岸和离岸都大跌至今年新低，低破6.87和6.9关卡更可能「破7」，明显受到贸易战升温的影响。另外是面对毕业生投入就业市场，中国国务愿总理李克强14日表示，要「守住不发生大规模失业的底线......防止出现大规模返乡潮」。也可以看出对于贸易战带来的失业影响严阵以待。

夏立民/罗法 (综合报导)