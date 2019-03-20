 中美贸易谈判进展龟速 「签约峰会」再次幻灭 | 经济纵横 | DW | 24.04.2019

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经济纵横

中美贸易谈判进展龟速 「签约峰会」再次幻灭

眼看中美谈判时序排进五月，特朗普一喊再喊的签约峰会，也跟着一延再延。虽然高官总是声称乐观，中美谈判的前进速度却堪称龟速。

USA, Washington: Donald Trump zieht Schnute (Reuters/C. Barria)

特朗普预告的签约峰会已经延后两次了，不知道还会不会有第三次?

(德国之声中文网)美国贸易谈判代表莱特希泽(Robert Lighthizer)与财政部长姆努钦(Steve Mnuchin)下周将前往北京，从4月30日开始与北京进行贸易谈判。接下来在5月8日，中国副总理刘鹤则会前往华府，继续接下来的谈判。

白宫经济委员会主席库德洛延续他对谈判前景抱持的「谨慎乐观」态度。他在午餐会上对记者说:「我们还没有谈完，但是我们也达成了诸多进展。」他说: 「双方越来越往彼此靠近，我们还在协调，包括所谓的结构性问题，技术移转。所有权的落实是绝对关键的。降低买卖农产品与工业产品的贸易壁垒要降低。这些都在谈判范围内。」

白宫表示，下周的谈判内容将会涵括知识产权、强制技术移转、非关税壁垒、农业、服务、采购与执法机制。

延伸阅读: 美国在华商会: 必须解决结构性问题

与四月初的公开发言对比，这些项目几乎与过去几次的谈判主题没有太大差异。换句话说，即便库德洛所言「谈判达成诸多进展」属实，也没有一项主题取得足以让中美双方都满意的进展，而成功退出谈判清单。

这也使得特朗普预告「签约峰会」的力道一次比一次减弱。二月，特朗普就曾经预告很快会举行「签约峰会」；四月初，签约峰会依然没有举行，特朗普预告中美即将在四周内达成协议；然而，如今中美代表前往彼此国家谈判的时间表已经排进五月，象征特朗普的预告再次幻灭。

罗法/杨威廉(路透社等)

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美国在华商会：必须解决结构性问题

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中美签约峰会放眼五月 美国商会吁政府强硬以对

虽然特朗普不断的向人民预告签约峰会即将举行，日期却一延再延，眼看就要从四月再次延到五月。然而，对在中国经商的美国企业普遍而言，比起签约时间他们更在乎签约质量。 (18.04.2019)  

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