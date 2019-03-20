中美贸易谈判进展龟速 「签约峰会」再次幻灭

(德国之声中文网)美国贸易谈判代表莱特希泽(Robert Lighthizer)与财政部长姆努钦(Steve Mnuchin)下周将前往北京，从4月30日开始与北京进行贸易谈判。接下来在5月8日，中国副总理刘鹤则会前往华府，继续接下来的谈判。

白宫经济委员会主席库德洛延续他对谈判前景抱持的「谨慎乐观」态度。他在午餐会上对记者说:「我们还没有谈完，但是我们也达成了诸多进展。」他说: 「双方越来越往彼此靠近，我们还在协调，包括所谓的结构性问题，技术移转。所有权的落实是绝对关键的。降低买卖农产品与工业产品的贸易壁垒要降低。这些都在谈判范围内。」

白宫表示，下周的谈判内容将会涵括知识产权、强制技术移转、非关税壁垒、农业、服务、采购与执法机制。

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与四月初的公开发言对比，这些项目几乎与过去几次的谈判主题没有太大差异。换句话说，即便库德洛所言「谈判达成诸多进展」属实，也没有一项主题取得足以让中美双方都满意的进展，而成功退出谈判清单。

这也使得特朗普预告「签约峰会」的力道一次比一次减弱。二月，特朗普就曾经预告很快会举行「签约峰会」；四月初，签约峰会依然没有举行，特朗普预告中美即将在四周内达成协议；然而，如今中美代表前往彼此国家谈判的时间表已经排进五月，象征特朗普的预告再次幻灭。

罗法/杨威廉(路透社等)