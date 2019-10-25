 中美贸易谈判：虽有进步 但仍问题多多 | 经济纵横 | DW | 26.10.2019

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经济纵横

中美贸易谈判：虽有进步 但仍问题多多

中美贸易官员周五举行了高级别电话会议。会后双方均表示，中美贸易协议中的第一阶段部分文本"接近敲定"。美国贸易代表办公室透露，讨论将在不久的将来继续进行。但这并非表明所有问题都得到了解决。

Flaggen USA China (Getty Images/AFP/G. Baker )

白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗表示，希望中美双方能在11月中旬敲定第一阶段协议

（德国之声中文网）美国贸易代表办公室(USTR)表示，在周五（10月26日）的高级别电话会议后，美中贸易官员"接近敲定"协议的部分内容，并将继续副部级的谈判，但并未透露在什么问题上中美双方取得进展。

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中美双方将在接下来一个礼拜密切磋商，以期完成第一阶段协议的签署，美国总统对此表示乐观。而中国则是在传出进口美国大豆消息的同时，试图透过WTO对美国做出反制措施。此外北京官员也强硬表态称，中国不会拿核心利益作交易。 (22.10.2019)

贸易战背景下，美国和中国的外交角力继续发酵。美国驻华大使最新表态捍卫了之前华盛顿针对中国外交官员在美国活动而推出的新规，而且还透露了另一个正在酝酿之中的“大招”。与美国相比，德国的待遇还算不错。 (22.10.2019)

波音公司近日发布的第三季度财务报告显示，这家拥有103年历史的老牌企业在第三季度的营业额和净利润再次大幅下降。波音公司CEO抱怨说，美中贸易战让波音公司无法从中国巨大的航空市场上分得一杯羹。 (24.10.2019)

在贸易谈判谈获突破性进展后，美中两国均乐观表示，将能适时签署所达成的部分协议。 (19.10.2019)

特朗普曾表示，他希望在11月16日至17日在智利举行的亚太经合组织峰会上与中国签署"第一阶段"的贸易协议。不过，他本月早些时候宣布分阶段达成协议时，他也承认双方仍需敲定许多细节。

农产品显然是这次讨论的重点。中国商务部表示，双方在美国进口中方熟制禽肉和鲶鱼产品，而中国解除对美国家禽禁令上达成共识。商务部在网站上发表的声明中指出，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在周五通话。双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间工作层将持续抓紧磋商。

了解周五中美电话会议情况的人士向路透社透露，中国将要求美国撤消部分现有及计划中的加征关税措施。作为交换条件，中方预计将承诺扩大采购美国大豆等农产品。

特朗普本周五在白宫告诉媒体："他们非常想达成协议……他们购买的农产品将远远超出所有人的想象。"

两位来自美国的消息人士告诉路透社，北京将要求华盛顿在12月15日放弃对价值1560亿美元的中国商品征收关税的计划。其中一人表示，北京还可能寻求美方取消9月1日对价值约1250亿美元的中国商品征收的15%关税。北京的回报将会是对美国部分农产品免除关税，包括大豆、小麦和玉米。但中国购买的最终数额还不确定。特朗普曾表示，中国对美国农产品每年购买的规模将达到400亿到500亿美元，远远高于美国农业局统计的2017年中国购买195亿美元的数字。

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中美貿易戰殃及美國花旗參農

关于两国是否能达成第二阶段贸易协议仍存在疑问。美国贸易代表办公室表示，讨论"将继续在副级别进行"，并将"在不久的将来"再次举行对话，但这并非表明所有问题都得到了解决。白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（ Peter Navarro）接受福克斯新闻采访时谈到这场电话会议："我们今天早上的对话非常愉快，谈判将会继续下去……但第一阶段并非是一劳永逸。希望可以在11月中旬敲定这部分协议，然后继续会谈。"

美国企业研究院(AEI)常驻学者、中国问题专家史剑道（Derek Scissors）向路透社表示："美中谈判从热到冷的变化非常快，但敲定较容易的第一阶段协议所需的时间越长，就越难想象，第二阶段能够取得突破。"

 

文木 / 任琛 （路透社，彭博社）

 

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