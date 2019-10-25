中美贸易谈判：虽有进步 但仍问题多多

（德国之声中文网）美国贸易代表办公室(USTR)表示，在周五（10月26日）的高级别电话会议后，美中贸易官员"接近敲定"协议的部分内容，并将继续副部级的谈判，但并未透露在什么问题上中美双方取得进展。

特朗普曾表示，他希望在11月16日至17日在智利举行的亚太经合组织峰会上与中国签署"第一阶段"的贸易协议。不过，他本月早些时候宣布分阶段达成协议时，他也承认双方仍需敲定许多细节。

农产品显然是这次讨论的重点。中国商务部表示，双方在美国进口中方熟制禽肉和鲶鱼产品，而中国解除对美国家禽禁令上达成共识。商务部在网站上发表的声明中指出，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在周五通话。双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间工作层将持续抓紧磋商。

了解周五中美电话会议情况的人士向路透社透露，中国将要求美国撤消部分现有及计划中的加征关税措施。作为交换条件，中方预计将承诺扩大采购美国大豆等农产品。

特朗普本周五在白宫告诉媒体："他们非常想达成协议……他们购买的农产品将远远超出所有人的想象。"

两位来自美国的消息人士告诉路透社，北京将要求华盛顿在12月15日放弃对价值1560亿美元的中国商品征收关税的计划。其中一人表示，北京还可能寻求美方取消9月1日对价值约1250亿美元的中国商品征收的15%关税。北京的回报将会是对美国部分农产品免除关税，包括大豆、小麦和玉米。但中国购买的最终数额还不确定。特朗普曾表示，中国对美国农产品每年购买的规模将达到400亿到500亿美元，远远高于美国农业局统计的2017年中国购买195亿美元的数字。

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关于两国是否能达成第二阶段贸易协议仍存在疑问。美国贸易代表办公室表示，讨论"将继续在副级别进行"，并将"在不久的将来"再次举行对话，但这并非表明所有问题都得到了解决。白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（ Peter Navarro）接受福克斯新闻采访时谈到这场电话会议："我们今天早上的对话非常愉快，谈判将会继续下去……但第一阶段并非是一劳永逸。希望可以在11月中旬敲定这部分协议，然后继续会谈。"

美国企业研究院(AEI)常驻学者、中国问题专家史剑道（Derek Scissors）向路透社表示："美中谈判从热到冷的变化非常快，但敲定较容易的第一阶段协议所需的时间越长，就越难想象，第二阶段能够取得突破。"

文木 / 任琛 （路透社，彭博社）