中美贸易谈判移師华府 结构性改革成谈判关键

(德国之声中文网) 白宫周一透过声明表示，中国与美国即将在周二 (2月19日) 于华盛顿召开新一轮的贸易谈判，美方代表团将由贸易代表莱特希澤 (Robert Lighthizer) 与财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 领衔 ，而中方则由副总理刘鹤率领团队参与协商。双方派出副部长级的官员出席前两日的协商之後，更高层的官员将于週四 (2月21日) 展开会晤。

白宫也强调，此轮谈判希望能针对中方贸易行为上该进行的结构性改革达成共识，并说: 「我们也会针对中国答应向美国进口更多商品与服务的承诺进行协调。 」美国总统特朗普上周五 (2月15日) 表示如果中美双方已针对美国所提出的需求达成协议，那他会考虑不在3月1日停战期限到后将关税从10%提高到25%。

临时协议的可能性

专家认为，中美双方在本周的谈判中，仍会专注在保障知识产权及终止强迫技术转移这两大核心议题上。 旅居华府的中国经济评论家秦伟平表示，为了向美国承诺会保障知识产权，中国必须在法律上做出更明确的规范，并更积极对中国企业执行这些规范。 他说：「如果中国企业有违反相关条例的话，中国政府的懲處力道必须比以往更大。 所以我认为在这方面，中国做出让步的机率更大。 」

同样旅居美国的中国经济评论家秦鹏则认为，贸易战的不断升级让投资者与消费者都对中国经济失去信心，所以中国政府现在急切需要一个相对稳定的外部环境来解决问题。 他表示：「从直接需求来看，习近平希望获得喘息空間及新一轮的特习峰会，而他也希望对国内展示他成功解决美国冲突的形象。 如果中方诚意足够，特朗普应该会给中方面子。 」

秦鹏认为双方在三月一日停战协议到期前达成协议的机会不大，而本周谈判的焦点会放在中方如何展现诚意。 他说目前中国承诺会取消政府对中国企业的补助，但他表示这么做并不足以满足美国的需求。 他说：「我预计中国在开放金融服务、保障智能产权及避免强制技术转移等方面可能做出更明显的表态。 另外，在购买商品及服务这个领域，中国很可能也会做出突破。 」

中国经济评论家秦伟平表示由于习近平与特朗普在特金会后可能在佛罗里达的海湖庄园会晤，所以他认为双方有机会透过该次会面达成协议。 然而，因为要在短期内满足美方的需求对中国来说有相当高的难度，他表示双方顶多只能达成短期的临时协议。 他说：「我觉得中国很难在短期内达到美方的要求，但由于双方可能都感受到来自国内的压力，他们需要一个临时性的协议来满足各自的需求。 」