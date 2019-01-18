中美贸易谈判疑遭美国喊停

(德国之声中文网) 距离特朗普与习近平约定的"贸易战停火期"到期还剩一个多月的时间，中美两国的贸易谈判却依然进展艰难。据了解谈判内幕的圈内人士向《金融时报》披露，此次中国两名副部长级高管赴美会谈的行程遭美方喊停，原因是美方对中国经济结构改革、强制技术转让这两大关键议题的进展表示不满。

具体而言，美方要求中方停止"强制技术转让"、即强迫外资企业"以技术换市场"的做法。同时，美方还要求中国政府停止政府补贴、停止对外资的歧视性产业政策。王受文和廖岷被美方要求提供一份书面的文件，阐述中方将如何回应美方在上述两个问题上的关切。

莱特希泽是特朗普麾下的对华强硬派

白宫一匿名人士向路透社表示，强硬派代表人物莱特希泽(Robert Lighthizer)领衔的美方谈判团队不仅仅关注贸易逆差问题，也非常关注中国经济结构改革问题。特朗普的经济顾问库德洛则对路透社表示，强制技术转让、外资限制、知识产权保护依旧是特朗普对华政策的最高优先级议题，总统不会退让。

圈内人士透露，中方谈判代表依然坚称，外资企业没有被强迫"以技术换市场"，并且认为中国近期在一些领域扩大外资准入、加强知识产权保护的措施，已经回应了美方的关切。

《金融时报》认为，双方在这两大议题上的分歧，可能会对贸易谈判造成破坏性的后果。目前，金融市场已经产生了不安情绪，担心中美两国无法在3月1日的期限前达成妥协，导致特朗普总统将一半中国进口商品的关税从10%上调到25%。

库德洛否认谈判停滞

特朗普的经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周二晚间则表示，近期并未安排与中国代表团的会谈，因此也不存在取消之说。他强调，美方依旧计划与中国副总理刘鹤在1月底进行重要会晤。"这并未改变，我们正在准备谈判。"库德洛特别声明，《金融时报》的消息"不是事实"。白宫发言人也说，美方依然在与中方接洽，准备与刘鹤副总理的高端会谈。特朗普本人则曾在上周六(1月19日)表示，双方"很有可能"在3月1日的期限前达成协议，称谈判态势积极、进展良好。

文山/苗子/(路透社、金融时报)