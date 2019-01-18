中美贸易谈判疑遭美国喊停

据英国《金融时报》消息，白宫方面取消了与中国商务部副部长王受文和财政部副部长廖岷在华盛顿的会谈，原因则是在两项重大议题上缺乏进展。但白宫方面否认了这一消息。按照原先计划，这两名副部长应该为1月底中国副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽的谈判作准备。
(德国之声中文网) 距离特朗普与习近平约定的"贸易战停火期"到期还剩一个多月的时间，中美两国的贸易谈判却依然进展艰难。据了解谈判内幕的圈内人士向《金融时报》披露，此次中国两名副部长级高管赴美会谈的行程遭美方喊停，原因是美方对中国经济结构改革、强制技术转让这两大关键议题的进展表示不满。
具体而言，美方要求中方停止"强制技术转让"、即强迫外资企业"以技术换市场"的做法。同时，美方还要求中国政府停止政府补贴、停止对外资的歧视性产业政策。王受文和廖岷被美方要求提供一份书面的文件，阐述中方将如何回应美方在上述两个问题上的关切。
白宫一匿名人士向路透社表示，强硬派代表人物莱特希泽(Robert Lighthizer)领衔的美方谈判团队不仅仅关注贸易逆差问题，也非常关注中国经济结构改革问题。特朗普的经济顾问库德洛则对路透社表示，强制技术转让、外资限制、知识产权保护依旧是特朗普对华政策的最高优先级议题，总统不会退让。
圈内人士透露，中方谈判代表依然坚称，外资企业没有被强迫"以技术换市场"，并且认为中国近期在一些领域扩大外资准入、加强知识产权保护的措施，已经回应了美方的关切。
《金融时报》认为，双方在这两大议题上的分歧，可能会对贸易谈判造成破坏性的后果。目前，金融市场已经产生了不安情绪，担心中美两国无法在3月1日的期限前达成妥协，导致特朗普总统将一半中国进口商品的关税从10%上调到25%。
特朗普的经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周二晚间则表示，近期并未安排与中国代表团的会谈，因此也不存在取消之说。他强调，美方依旧计划与中国副总理刘鹤在1月底进行重要会晤。"这并未改变，我们正在准备谈判。"库德洛特别声明，《金融时报》的消息"不是事实"。白宫发言人也说，美方依然在与中方接洽，准备与刘鹤副总理的高端会谈。特朗普本人则曾在上周六(1月19日)表示，双方"很有可能"在3月1日的期限前达成协议，称谈判态势积极、进展良好。
文山/苗子/(路透社、金融时报)
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